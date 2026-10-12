Папа Лъв XIV ще постъпи в болница на 13 октомври, за да му бъде отстранено образувание от белия дроб, съобщи Ватиканът. 71-годишният понтифик обяви в неделя след традиционната си седмична молитва, че ще се подложи на операция „през следващите дни“.

„При скорошни медицински прегледи лекарите откриха малко, добре локализирано образувание в белия ми дроб. То е установено в много ранен стадий. Лекарите смятат, че е необходимо да се отстрани и реших да последвам съвета им“, заяви папата.

Папа Лъв XIV обяви, че има образувание в белия дроб и му предстои операция

Операцията ще бъде извършена в университетската болница „Джемели“ в Рим, където се лекуваше и неговият предшественик папа Франциск.

Ватиканът не съобщава дали образуванието е доброкачествено, или злокачествено. Според говорителя на Светия престол Матео Бруни възстановяването се очаква да продължи около седмица.

Италианският премиер Джорджа Мелони изрази подкрепа за понтифика от свое име и от името на правителството, като подчерта спокойствието, с което той е съобщил новината.

Редактор: Габриела Павлова