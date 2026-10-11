Папа Лъв XIV обяви лично, че лекарите са открили образувание в белия му дроб и през следващите дни ще бъде опериран. Изненадващото съобщение 71-годишният понтифик направи днес, 11 октомври, след традиционната неделна молитва „Ангел Господен“ на площад „Свети Петър“ във Ватикана.

„При скорошни медицински прегледи лекарите откриха малко, добре локализирано образувание в белия ми дроб. То е установено в много ранен стадий. Лекарите смятат, че е необходимо да се отстрани и реших да последвам съвета им“, заяви папата.

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Операцията ще бъде извършена в университетската болница „Джемели“ в Рим, където се лекуваше и неговият предшественик папа Франциск. Очаква се интервенцията да бъде в началото на седмицата, вероятно още във вторник, 13 октомври, но точната дата засега не е официално потвърдена.

Ватиканът не съобщава дали образуванието е доброкачествено, или злокачествено. Според говорителя на Светия престол Матео Бруни възстановяването се очаква да продължи около седмица.

Италианският премиер Джорджа Мелони изрази подкрепа за понтифика от свое име и от името на правителството, като подчерта спокойствието, с което той е съобщил новината.

Въпреки предстоящата операция папата отправи и призив за осигуряване на безопасен превоз на зърно през Черно море заради последиците от войната в Украйна. „Ежедневният хляб на милиони хора не може да бъде заложник на войната“, заяви той.

Това е първият сериозен здравословен проблем, за който Лъв XIV съобщава публично след избирането му за глава на Римокатолическата църква през май 2025 г.