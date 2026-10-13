Папа Лъв XIV е претърпял във вторник операция в римска болница за отстраняване на възелче от белия дроб, която е „успешно завършила“, съобщи Ватиканът.

Според кратко изявление процедурата е минала „в очаквания срок и по планирания начин“, а Светият отец се е върнал в стаята си. Повече подробности ще бъдат дадени по-късно. Папата влезе в болницата сутринта усмихнат и махайки, часове преди операцията.

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Това е първият болничен престой на 71-годишния Лъв, откакто стана глава на Католическата църква на 8 май 2025 г. Служители на Ватикана, които са го виждали в понеделник, казват, че е изглеждал спокоен, а кардинал Пиетро Паролин каза, че папата е бил „много спокоен“ относно състоянието си.

В неделя след молитвата „Ангел Господен“ Лъв съобщи на площад „Свети Петър“, че лекарите са открили възелчето „на много ранен етап“ при медицински прегледи и че „смятат, че би било правилно да се намеси“.

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Ватиканът каза още, че възелчето е открито при рутинни прегледи и че не е имало симптоми, довели до проверка на белите дробове. Преди операцията Ватиканът съобщи, че възстановяването се очаква да отнеме около седмица, а аудиенциите на папата са отменени до 20 октомври.

Ватиканът исторически е потаен относно здравето на папите, но стана по-прозрачен по време на болестта на предшественика на Лъв, Франциск, който свободно говореше за болестите си.

Редактор: Никола Тунев