Има множество научни изследвания, които показват, че някои хора са истински „магнити за комари“. Виновникът е смесица от състава на кожата, химията на аромата и дори малки микроорганизми, живеещи по кожата ни, пише Forbes. Но за разлика от бабините приказки за „сладка кръв“ или консумация на грейпфрут, тези открития се основават на лабораторни доказателства, получени чрез контролирани проучвания и химичен анализ.

► Комарите ловуват по аромат

Хапят само женските комари и не просто избират произволно кого да ухапят и кого да избягват. Те използват набор от сензорни сигнали, за да намерят гостоприемник, въз основа на:

• Въглероден диоксид от дъха ни, който сигнализира за живо същество наблизо;

• Телесна топлина и визуален контраст;

• И, може би най-важното - телесната ни миризма, която се състои от сложна смес от летливи химикали, които варират от човек на човек.

Пловдивчанка се зарази с чикунгуня след почивка на Сейшелите

Едно революционно проучване от 2022 г., публикувано в списание Cell, най-накрая свърза това обонятелно предпочитание със специфични химични маркери в миризмата на човешката кожа. Централното откритие на изследването на Cell е, че участниците, най-привлекателни за комарите, са отделяли високи нива на карбоксилни киселини върху кожата си. Това са органични молекули, образувани при разграждането на себума (маслото) от микроби, живеещи по кожата ви.

► Какво определя вашия „подпис“ на миризмата

Нивата на карбоксилни киселини при човек не са разпределени на случаен принцип. Те се определят от комбинация от генетика, микробиома на кожата ви и химията на тялото ви, което ги прави напълно уникални за всеки индивид.

По-конкретно:

• Вашата ДНК определя базовите нива на маслата, които кожата ви отделя.

• Кожните микроби се хранят с тези масла, което води до образуването на миризливи съединения.

• Именно тези съединения, а не самата пот, привличат най-силно комарите. Проучването установи, че човешката привлекателност за комарите остава стабилна във времето, дори когато фактори като диета, сапун и ежедневни навици се променят.

Макар карбоксилните киселини да са ключов фактор за предпочитанията към комарите, те не са единствените. Други елементи също могат да повлияят на избора на насекоми:

• Въглероден диоксид и телесна топлина. Комарите следват CO₂ до общо местоположение и след това използват обонятелни сигнали, за да изберат конкретна жертва. По-високата телесна температура може да направи даден индивид по-забележим за тях.

• Кръвна група. Някои епидемиологични проучвания показват леко предпочитание към определени кръвни групи (напр. 0) при някои видове комари. Данните обаче са противоречиви и не са толкова убедителни, колкото констатациите за телесната миризма.

• Разнообразие на кожен микробиом. Изследванията свързват изобилието и разнообразието на кожни бактерии с привлекателността за насекомите.

• Поведение и околна среда. Екологични и полеви експерименти показват, че фактори, свързани предимно с телесната миризма (като консумация на алкохол или интензивна физическа активност), могат умерено да увеличат привлекателността. Тези резултати обаче са и по-малко убедителни от връзката с карбоксилните киселини.

Мнозина може да се чудят дали „магнитите за комари“ са предопределени да ги привличат цял живот. Краткият отговор е най-вероятно.

► Бъдещи изследвания

Разбирането защо комарите предпочитат определени хора е важна област на медицината. Болестите, пренасяни от комари (денга, Зика, жълта треска и малария), убиват над милион души всяка година. Всъщност комарите са смятани за най-смъртоносните животни на планетата. Това прави изследванията от съществено значение за разработването на по-добри противодействия. Учените вече се опитват да:

• Дешифрират специфичните рецептори за миризма при комарите;

• Модифицират кожния микробиом, за да променят профила на миризмата;

• Разработят репеленти (спрей, крем, лосион) от следващо поколение, които са насочени директно към тези рецептори.

Редактор: Габриела Павлова