Българското правителство и базираната в Швейцария компания „Литаско” постигнаха споразумение, което отблокира нормалните доставки на петрол за „Лукойл Нефтохим Бургас”. Компанията оттегля запорите и ограниченията, наложени чрез съда в Женева, които сериозно затрудняваха работата на рафинерията.

От 1 юли „Лукойл Нефтохим Бургас” ще може да закупува нефт от всички контрагенти, регистрирани в Швейцария, съобщи на брифинг в Министерския съвет новоназначеният особен търговски управител Евгени Симеонов.

По думите му ограниченията към бургаската рафинерия бяха следствие от заем, отпуснат от „Литаско” през 2023 г. Заради него бяха наложени рестрикции „Нефтохим” да купува суровина от други швейцарски дружества.

„Това е една голяма победа по пътя, който трябва да извървим заедно, за да стабилизираме работата на рафинерията. Назад в месеците, поради несигурност в доставките, е допускана преработка на тежки видове нефт, които са довели до натрупване на сериозни проблеми в инсталациите и затрудняване на работата на завода”, заяви Евгени Симеонов.

Премиерът и двама министри на среща с представители на ръководствата на „Литаско“ и „Лукойл“

Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев определи договорката като ключова стъпка. По думите му тя премахва оперативните пречки пред доставките на суров петрол и ще гарантира ценовата конкурентоспособност на горивата у нас. Пулев подчерта, че с назначението на новия особен управител и въведените законови промени, държавата гарантира националната сигурност и по-голяма прозрачност.

Снимка: БГНЕС

Представителят на „Литаско” Инна Дарий потвърди официалното оттегляне на запорите пред швейцарския съд и определи диалога с правителството като отворен и конструктивен. Тя посочи, че компанията ще търси дългосрочно решение, което едновременно да защити икономическите ѝ интереси и да продължи да подкрепя енергийния сектор на България.

По-рано премиерът Румен Радев проведе среща с представители на ръководството на "Литаско" и на „Лукойл“, на която присъстваха вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев и вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

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Редактор: Мария Барабашка