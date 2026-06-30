Министър-председателят Румен Радев провежда среща с представители на ръководствата на „Литаско“ и „Лукойл“, съобщиха от правителствената пресслужба.

Разговорите се състоят в Министерския съвет. В тях ще участват още вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, както и вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

Премиерът свиква Съвет по сигурността по темата за особения управител на "Лукойл"

Припомняме, че в средата на април Министерството на енергетиката обяви, че Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ е удължила с шест месеца лиценза (дерогацията), който позволява определени операции на дружествата на "Лукойл" в България. Новият срок е до 29 октомври.

Тази американска дерогация позволява да продължат определени сделки с дружествата на "Лукойл" в България въпреки американските санкции и обхваща дейността на „Лукойл Нефтохим Бургас“, „Лукойл България“, „Лукойл Авиейшън България“ и „Лукойл Бункер България“. А според българското правителство гарантира предвидимост за пазара на горива и работата на рафинерията.

В началото на юни парламентът окончателно прие промени в закона, с които ограничава правомощията на особения търговски управител в дружества от нефтения сектор, включително тези на „Лукойл“.

Обнародваха закона, свързан с „Лукойл“

С измененията се засили държавният контрол върху дейността на управителя чрез министъра на икономиката и Министерския съвет. Въвежда се и възможност за съдебен контрол върху ключови сделки, свързани с продажба на акции, дялове или активи на дружествата.

Особеният търговски управител вече е задължен да представя ежемесечни отчети за дейността си на министъра на икономиката. Освен това Министерският съвет, министърът, прокуратурата, както и акционери и съдружници могат да оспорват пред съда сделки, които смятат за извършени в нарушение на закона.

Редактор: Цветина Петкова