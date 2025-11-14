Премиерът Росен Желязков свиква Съвет по сигурността по темата за особения управител на "Лукойл". Това обяви от трибуната на парламента председателят на НС Рая Назарян.

В кулоари лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи, че вече има избран за поста човек и неговото име ще бъде обявено от министър-председателя.

Междувременно днес беше обнародван в "Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Той касае американските санкции срещу руската компания „Лукойл“, която има активи и в България. Предвижда се разширяване на правомощията на особения управител, който ще бъде назначен от правителството в рафинерията в Бургас.

Припомняме, че на 7 ноември, след становището на Министерството на финансите на САЩ, че компанията Gunvor Group е „марионетка на Русия”, народните представители приеха на първо и второ четене да разширят правомощията на така наречения особен управител, който да поеме ръководството над рафинерията в Бургас. Така целият контрол ще бъде в ръцете на държавата и всички решения ще се взимат след одобрението на Министерския съвет. Те няма да подлежат на спиране и съдебен контрол.

Няколко дни по-късно президентът Румен Радев наложи вето върху промените в закона. Мотивите на държавния глава бяха, че измененията водят до подкопаване на правовия ред, противоречат на основни европейски правни норми и пораждат висок риск за публичните финанси. Той осъди отмяната на административния и съдебния контрол върху актовете на длъжностните лица и върху договорите, сключвани от особения управител, като според него това "накърнява по недопустим начин конституционното право на защита".

В четвъртък депутатите преодоляха ветото със 128 гласа „за“, 59 „против“ и нито един „въздържал се“.

