Днес Русе отбелязва не само Деня на храбростта и Българската армия, но и почита своя покровител св. Георги Победоносец. По повод празника за жителите и гостите на града е подготвена богата програма, а градският транспорт е безплатен. Свободен е и достъпът до експозициите в Историческия музей.

Празничният ден започна в 9 часа с тържествена литургия в храм „Св. Георги“, където се съхранява частица от мощите на светеца.

От 11:30 часа на площад „Батенберг“, пред паметника на загиналите в Сръбско-българската война, ще се проведе официалната церемония. В програмата са включени приемане и освещаване на бойните знамена, както и благодарствен молебен.

В 12:00 часа децата на Русе ще могат да се включат в специално обособено „градче на игрите“ с образователни и забавни занимания. През деня са предвидени концерти в Розариума, както и арт ателиета пред художествената галерия.

Вечерната програма продължава между 18:30 и 20:00 часа по крайбрежната алея, където всички желаещи ще могат да наблюдават парад на платноходки и катери.

Кулминацията на празника е от 20:00 часа с концерт на TANGRA, съпроводен от впечатляващо лазерно шоу, създадено специално за събитието от Анди Фолкнар.