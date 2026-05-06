Петвековен обичай в Добринище: „Топене на китки" и търкаляне за здраве за Гергьовден
Хората в пазарджишкото село Динката съхраняват традиции, които оживяват всяка пролет
Ромската общност в пазарджишкото село Динката на 6 май чества Едерлез. На този празник се изпълняват специфични ритуали, за които жителите на населеното място черпят сили от древната река Тополница. Те съхраняват традиции, които оживяват всяка пролет. С върбови клонки украсяват не само домовете си, но и любимите си коли и трактори - символ на труда, който ги храни.
Над Динката се носи аромат на печено агнешко. Момите носят вода от реката, за да измият ръцете на възрастните - в знак на уважение и приемственост. Празничната атмосфера се допълва от песни, които се чуват на километри.
Как хората в Динката посрещат празника - гледайте във видеото.
