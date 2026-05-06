Денят на храбростта води началото си от днешния църковен празник - Деня на Св. Георги Победоносец. Великомъченикът е почитан от всички християнски изповедания, макар и на различни дати.

В българската православна традиция празникът се отбелязва на 6 май. По този повод патриарх Даниил служи тържествена литургия тази сутрин. Празнични служби се проведоха в множество храмове в страната.

България почита Св. Георги Победоносец: Символ на вярата и смелостта

„Да вземем пример от Св. Георги, който е един млад мъж с висок пост в Римската империя, богат човек. Всичко това не го е спряло да остане верен на Господ Иисус Христос, да има дръзновението да изобличи императора за нечестието и преследването на християните и след това да има смелостта да претърпи всичко“, призова патриархът.

