Американският президент Доналд Тръмп заяви, че процесът по извличането на запасите с уран на Иран ще бъде "дълъг и сложен". "Операция "Среднощен чук" (през юни миналата година) доведе до пълното и окончателно унищожение на обектите за ядрен прах в Иран. Именно поради тази причина процесът по неговото извличане ще бъде дълъг и труден", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. Американският президент често използва израза "ядрен прах", когато има предвид запасите от обогатен уран на Техеран, отбелязва АФП.

Междувременно говорителят на Белия дом Каролайн Левит заяви, че САЩ никога не са били толкова близо до сключването на споразумение с Иран въпреки несигурността дали ще има нов кръг преговори. "САЩ никога не са били толкова близо до сключването на наистина добра сделка за разлика от ужасяващото споразумение, сключено от Барак Хусейн Обама", посочи Левит пред "Фокс нюз", като имаше предвид споразумението за ядрената програма на Иран от 2015 г., което по-късно беше отменено от Тръмп.

Левит изтъкна, че американският президент е доказал, че спазва обещанията си. По думите на Тръмп срокът на двуседмичното споразумение за прекратяване на огъня изтича утре. Той заяви, че ще нареди да се нанесат удари по обекти на енергийната и гражданска инфраструктура на Иран, ако двете страни не се договорят.

Редактор: Дарина Методиева