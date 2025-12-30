Близо 4000 пациенти са били засечени в игрални зали, докато по документи са се водели хоспитализирани. Данните обхващат първите шест месеца на 2025 г. и са предоставени от Националната агенция за приходите. По всеки установен случай Националната здравноосигурителна каса започва проверки.

След като Приходната агенция събра данните за посетителите на игрални зали, а Здравната каса ги сравни с данните от хоспитализациите, стана ясно, че практиката обхваща цялата страна. Част от случаите са на пациенти в тежко състояние, а за болниците може да последват санкции.

Във фокуса на контрола са именно игралните зали, тъй като там задължително се извършва проверка на лични документи, което позволява прецизно съпоставяне на информацията. На този етап обаче не може да се каже дали и в какъв мащаб става дума за фиктивни хоспитализации, или за случаи, в които пациенти самоволно са напускали лечебните заведения.

Близо 4000 пациенти са регистрирани в игрални зали, докато се водят в болница

22 000 посещения в казина за половин година

Според наличните данни около 22 000 посещения в игрални зали са регистрирани от приблизително 4 000 души, които в същия период са се водили в болница – реално или само „на хартия“. Много от ключовите въпроси обаче засега остават без отговор. Не е ясно кои конкретни лечебни заведения са замесени; дали всички тези случаи представляват фиктивни хоспитализации или част от пациентите са напускали болниците без разрешение.

Подуправителят на Националната здравноосигурителна каса проф. Момчил Мавров заяви, че всеки случай ще бъде разглеждан индивидуално. „На първо място трябва да се установи дали става въпрос за фиктивна хоспитализация, или за самоволно напускане на пациента. Ако се докаже източване на държавен ресурс, взаимоотношенията между НЗОК и съответната болница за конкретната клинична пътека ще бъдат прекратени“, подчерта проф. Мавров.

Потенциална щета за държавата - поне 7 млн. лева

До момента изчисленията показват, че клиничните пътеки за тези около 4 000 пациенти са стрували на държавата над 7 милиона лева, като в сумата не са включени разходите за лекарствени продукти, използвани по време на предполагаемия болничен престой.

Проф. Мавров уточни, че на този етап не може да назове конкретни лечебни заведения, които могат да бъдат засегнати: „Не мога да коментирам болниците, тъй като законът не позволява това. Подобни случаи засягат около 90% от лечебните заведения, с които НЗОК има договори за медицинска дейност“.

Той допълни, че не всички случаи задължително са фиктивни, тъй като е възможно пациентите да са напускали лечебните заведения без разрешение. Според подуправителя на НЗОК проверките се движат по две основни линии: „Или лицето не е имало индикации за съответната клинична пътека, което означава, че тя трябва да бъде свалена, а изпълнителят - санкциониран и договорът - прекратен, или става въпрос за отчетена, но неизвършена дейност – тоест фалшива или фиктивна хоспитализация“.

В правната практика у нас случаи на фиктивни хоспитализации не липсват. „Имам няколко фрапиращи случая. Една жена беше установила, че и двете ѝ деца са хоспитализирани 12-13, пъти докато те са ходили на детска градина и тя не е имала никаква представа, че децата ѝ се намират „в болница”, обясни адвокатът по медицинско право д-р Мария Шаркова. Понякога обаче пациентите сами се съгласяват да бъдат приети в болница, без това да е необходимо, разказва д-р Шаркова. „На пациенти, които се нуждаят от определени изследвания, особено високо специализирани образни изследвания, им се предлага и те се съгласяват да бъдат хоспитализирани, което ще им спести време и средства”, обясни юристът.

Прокурор Георги Мойсев заяви, че е редно от НЗОК да сезира обвинението за тези действия и да дадат подробности по случая.

Проверките продължават, а окончателните изводи ще станат ясни след приключване на контролните действия по всички случаи. Предстои да бъдат анализирани данните и за второто шестмесечие и така броят на евентуалните фиктивни хоспитализации за 2025-а да нарасне.