Космическа разходка за астронавтите от НАСА. Крис Уилямс и Джесика Меир излязоха от Международната космическа станция, за да сменят неизправна част от роботизираната ръка на орбиталния комплекс.

Повредата е настъпила още на 27 май, а проблемът е бил диагностициран съвместно от НАСА и Канадската космическа агенция. Разходката беше 280-тата поредна в историята на Станцията и продължи около 6 часа и половина. Тя е втората за Уилямс и петата за Меир.

Астронавтите на НАСА ще носят скафандри, разработени с помощта на „Прада“

Редактор: Ивета Костадинова