Температури от 35-36 градуса не са драматични и нашите организми са свикнали с тях. Това коментира в предаването „Събуди се” кардиологът проф. Иво Петров.

Все пак той съветва да се предпазваме и по обяд да не се излагаме директно на слънце. Много е важна и хидратацията.

Той обясни, че поне 30% от хората на Земята имат в даден момент от живота си предсърдно мъждене. „Това е неинфекциозна пандемия, характерна за напредналата възраст. Много е важно да бъде разпозната навреме, да се лекува правилно и по възможност да бъдат предпазени пациентите от следващи рецидиви. Консултацията с кардиолог е абсолютно задължителна”, обясни той.

Слънчева и гореща събота

Един от симптомите е сърцебиене. „Интервалите на сърдечната дейност стават разнопосочни – къс-дълъг, дълъг-къс”, обясни кардиологът.

Той обясни, че най-честата причина за аритмията е артериалната хипертония. „Абсолютната аритмия е неблагоприятна както за дейността на сърцето като орган, така и за всички останали органи. Когато имаме абсолютна аритмия, сърцето не може да изтласква достатъчно количество кръв за единица време и всички органи започват да страдат. Вторият момент е, че хората, които вече имат сърдечно нарушение - било то на клапите или на артериите на сърцето - когато върху това се добави и аритмията, тогава нещата рязко се влошават и много пациенти бързо изпадат в сърдечна недостатъчност. Това е още един мотив да направят навреме консултация с кардиолог", каза проф. Петров.

Тази аритмия се лекува.

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Редактор: Ина Григорова