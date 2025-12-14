Всеки знае, че при проблеми със сърцето като високо кръвно или гръдна болка трябва да се потърси кардиолог. Има обаче специална група лекари – електрофизиолози, които се грижат за пациенти с нарушения на сърдечния ритъм. Те изследват причините за сърцебиене, прескачания или забавяне на сърдечния пулс и при необходимост прилагат специализирани терапии.

В предаването „Пулс“ гостува д-р Станиан Станев от УМБАЛ „Света Екатерина“, който обясни как се диагностицират и лекуват аритмиите, и представи своя пациент Людмил Марков, страдащ от предсърдно трептене.

„Сърцето трябва да бие ритмично, с честота между 60 и 100 удара в минута при възрастни в покой. При децата и спортистите тези стойности могат да се различават“, обясни д-р Станев.

Нарушенията на ритъма могат да варират от много бавен до опасно бърз пулс, достигайки 200–300 удара в минута. Те могат да доведат до сърдечен арест, инсулт или деменция, подчерта специалистът.

Какви са съвременните методи за лечение на аритмия

70-годишният Людмил Марков следи редовно кардиологичното си здраве, но в края на лятото усеща тежки сърцебиене и натиск в гърдите, особено в лявата страна, рано сутринта. Първоначално измерва кръвното си и открива пулс от 120–130 удара в минута. След посещение в болница се установява, че страда от предсърдно трептене – една от най-честите форми на аритмия, особено при хора над 70 години.

„Много пациенти не знаят, че имат този проблем, защото симптомите понякога отсъстват, докато не се проявят внезапно“, разказа Марков.

Според д-р Станев причините за аритмиите могат да бъдат различни: Хронични заболявания като хипертония или диабет; Обездвижване и наднормено тегло; Редовен прием на алкохол; Проблеми с щитовидната жлеза; Недостиг на магнезий; Стрес и „празнични“ преяждания.

„Тези фактори водят до промяна в структурата на предсърдията и нарушават нормалния ритъм. Все по-често аритмии се наблюдават и при по-млади хора“, добавя кардиологът.

Лечението започва с медикаменти, а при необходимост се прилагат инвазивни методи като аболация на сърдечния мускул, включително с ток или криоаболация.

„Важно е пациентът да промени начина си на живот, за да се намали рискът от повторна аритмия. Колкото по-увредено е сърцето, толкова по-краткотраен е ефектът от инвазивното лечение“, уточнява д-р Станев.

В края на предаването д-р Станев сподели и своята „рецепта за здраво сърце“:

► Движение и физическа активност

► Социална активност и споделяне на щастливи моменти

► Внимание към начина на хранене и здравословен начин на живот

► Поддържане на близки и взаимоотношения с хората около нас

„Самотата доказано повишава риска от сърдечно-съдови заболявания. Взаимността, емпатията и доброволчеството имат положителен ефект върху сърцето“, завърши специалистът.

Редактор: Цветина Петкова