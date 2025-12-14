Снимка: iStock
Те изследват причините за сърцебиене, прескачания или забавяне на сърдечния пулс
Всеки знае, че при проблеми със сърцето като високо кръвно или гръдна болка трябва да се потърси кардиолог. Има обаче специална група лекари – електрофизиолози, които се грижат за пациенти с нарушения на сърдечния ритъм. Те изследват причините за сърцебиене, прескачания или забавяне на сърдечния пулс и при необходимост прилагат специализирани терапии.
В предаването „Пулс“ гостува д-р Станиан Станев от УМБАЛ „Света Екатерина“, който обясни как се диагностицират и лекуват аритмиите, и представи своя пациент Людмил Марков, страдащ от предсърдно трептене.
„Сърцето трябва да бие ритмично, с честота между 60 и 100 удара в минута при възрастни в покой. При децата и спортистите тези стойности могат да се различават“, обясни д-р Станев.
Нарушенията на ритъма могат да варират от много бавен до опасно бърз пулс, достигайки 200–300 удара в минута. Те могат да доведат до сърдечен арест, инсулт или деменция, подчерта специалистът.
Какви са съвременните методи за лечение на аритмия
70-годишният Людмил Марков следи редовно кардиологичното си здраве, но в края на лятото усеща тежки сърцебиене и натиск в гърдите, особено в лявата страна, рано сутринта. Първоначално измерва кръвното си и открива пулс от 120–130 удара в минута. След посещение в болница се установява, че страда от предсърдно трептене – една от най-честите форми на аритмия, особено при хора над 70 години.
„Много пациенти не знаят, че имат този проблем, защото симптомите понякога отсъстват, докато не се проявят внезапно“, разказа Марков.
Според д-р Станев причините за аритмиите могат да бъдат различни: Хронични заболявания като хипертония или диабет; Обездвижване и наднормено тегло; Редовен прием на алкохол; Проблеми с щитовидната жлеза; Недостиг на магнезий; Стрес и „празнични“ преяждания.
„Тези фактори водят до промяна в структурата на предсърдията и нарушават нормалния ритъм. Все по-често аритмии се наблюдават и при по-млади хора“, добавя кардиологът.
Лечението започва с медикаменти, а при необходимост се прилагат инвазивни методи като аболация на сърдечния мускул, включително с ток или криоаболация.
„Важно е пациентът да промени начина си на живот, за да се намали рискът от повторна аритмия. Колкото по-увредено е сърцето, толкова по-краткотраен е ефектът от инвазивното лечение“, уточнява д-р Станев.
В края на предаването д-р Станев сподели и своята „рецепта за здраво сърце“:
► Движение и физическа активност
► Социална активност и споделяне на щастливи моменти
► Внимание към начина на хранене и здравословен начин на живот
► Поддържане на близки и взаимоотношения с хората около нас
„Самотата доказано повишава риска от сърдечно-съдови заболявания. Взаимността, емпатията и доброволчеството имат положителен ефект върху сърцето“, завърши специалистът.Редактор: Цветина Петкова
