Само 30% от случаите, които Спешна помощ обслужва, са спешни. Отаналите 70 на сто са случаи извън функциите на спешните екипи. Това заяви в ефира на NOVA NEWS Галина Захариева, която е заместник-председател на Съюза на лекарските асистенти и фелдшерите.

Тя коментира какви мерки са необходими за спешната помощ. Медиците настояват за боди камери, които да се използват като доказателство при посещение на рискови адреси. Те ще служат като превантивна мярка срещу агресията, посочи Захариева.

„Вербалната агресия е ежедневие“: Фелдшери алармират за растящо насилие срещу медици

По думите ѝ паник бутоните не вършат работа заради липсата на екипи на органите на реда в отдалечените населени места. Боди камерите поне донякъде биха могли да възпират агресията, допълни зам.-председателят на Съюза на лекарските асистенти и фелдшерите.

Заради агресията: Лични лекари се оборудват с паник бутони

Захариева каза още, че за първите девет месеца на изминалата година органите на реда са регистрирали 75 случая на агресия, но нерегистрираните са много повече. Освен боди камери, спешните медици предлагат и да се налагат санкции, когато екипите на Спешна помощ се използват неправомерно.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова