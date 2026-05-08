Какви са първите оценки и прогнози за новото управление на България? Темата в „Интервюто в Новините на NOVA” коментираха експертът по политически пи ар и комуникации Бояна Бозаджиева и журналистът от вестник "Сега" Людмил Илиев.

"Има свръхочаквания към това правителство. И те ще продължат да съществуват. Именно това обяснява защо програмата на новия кабинет е толкова амбициозна. Това е и адекватен отговор на обществените нагласи", заяви Бозаджиева.

А що се отнася до самите министри, тя подчерта, че със сигурност всеки от тях има известен административен опит. "Това са експерти в съответните сфери, които се очаква буквално от понеделник да бъдат напълно наясно с това, което предстои във всяко министерство. Предизвикателството пред част от тях - особено тези, които не са политически фигури, а експерти, ще бъде да се превърнат и в политици. Това се случва, когато успеят да убедят обществото, че посоката е правилна и че решенията им имат смисъл", допълни тя.

Ще успее ли кабинетът на Румен Радев да балансира между експертно управление и политически очаквания

Според Илиев тези хора са подбрани именно, защото не са политици и от тях не се очаква да бъдат такива. "Капитанът обаче има значение. Това се отнася и за политическата сила „Прогресивна България“, която все още донякъде остава мистерия от политическа гледна точка. Все още не е напълно ясно кой влиза в оперативното партийно ръководство на новоучредената формация", изтъкна той.

По думите му това важи и за самото правителство, в което не се виждат ярко изразени политически фигури. "Подборът изглежда направен именно на този принцип. Тези министри вероятно ще действат по-скоро като „трансмисии“ на властта, концентрирана около министър-председателя. Не очаквам от тях самостоятелни политически линии или силни собствени инициативи в ресорите им", изтъкна журналистът. Така реалният център на решенията ще бъде в кабинета на премиера, подчерта Илиев.

