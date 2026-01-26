Десет общини в България имат сериозни нарушения във финансовата отчетност, които Сметната палата е установила с финансовите си одити. В докладите, приети през 2025 и 2026 г., одиторите са изразили отрицателно мнение за годишните им финансови отчети за 2024 г. Това са общините Болярово, Божурище, Батак, Кочериново, Дряново, Лесичово, Неделино, Брезово, Сунгурларе и Ценово.

Финансов отчет, за който Сметната палата е изразила отрицателно мнение, не дава вярна и честна представа за финансовото състояние, финансовите резултати от дейността и паричните потоци на бюджетната организация. В тези случаи Сметната палата уведомява министъра на финансите, който може да предприеме мерки - да ограничи или преустанови трансфери или да ограничи лимити за плащания на бюджетните организации при нарушение на бюджетната дисциплина.

6 от одитните доклади са дадени на Агенцията за държавна финансова инспекция за нарушение на бюджетната дисциплина (за общините Болярово, Божурище, Сунгурларе, Неделино, Кочериново, Лесичово). Сметната палата е изпратила всички окончателни доклади както до кметовете, така и до общинските съвети и Националното сдружение на общините.

Проверките разкриват документирани сериозни разминавания в счетоводните данни:

► липса на документална обоснованост за милиони левове

► липса на задължителни инвентаризации, неправилно оценяване на активи по данъчна вместо по справедлива стойност

► нарушение на бюджетната дисциплина, надвишавайки също и законови лимити или имат неправомерно поети ангажименти за разходи

Част от установените грешки и нарушения са повтарят от години при някои общини, въпреки че още по време на одитите има възможност да бъдат коригирани. Често изтъкван мотив за това е недостиг на подготвени кадри за прилагане на указанията на министъра на финансите и нормативните изисквания.

За някои от общините мнението е било отрицателно и в предишни години – например в община Болярово – и за 2023 г, в община Лесичово и Брезово - от 2022 г. до 2024 г. насам.

Ето някои основни причини за изразено от Сметната палата отрицателно мнение в годишните финансови отчети (ГФО) на посочените общини за 2024 г.:

► Неправилни отчитания за милиони левове, които като обща сума и като отделни случаи са над допустимия праг за същественост

► в община Божурище неправилните отчитания са за близо 21 млн. лв. (11,6%), в община Батак – за общо 8,5 млн. лв., в община Болярово - общо за около 3,6 млн. лв. (11,6 %) и в община Дряново – за над 5,3 млн. лв., и др.

► Липсва преглед и оценка на нефинансовите дълготрайни активи (земи, сгради, машини, техника, оборудване и др.)

► В много голяма част от общините тази процедура не е извършвана години наред при условие, че е необходимо тя да става най-малко веднъж на три години.

► Например в община Болярово не е извършен от 2018 г. преглед за обезценка на активите и годишна инвентаризация на активи за над 38 милиона лева, в община Батак – от 2020 г. за 39 млн. лв., в община Лесичово – от 2014 г. за 43 млн. лв., в община Кочериново – от 2020 г. за 31,4 млн. лв., в община Неделино – от 2009 г. за 3,5 млн. лв., за над 3,8 млн. лв. в община Сунгурларе.

Драстични разминавания между данните в счетоводните регистри на общината и данните, представени в Министерството на финансите и Сметната палата, както и между други регистри на общината

► В община Брезово се наблюдават такива разлики в много счетоводни групи, като най-голямата разлика е в размер на над 4,8 млн. лв.

► В община Неделино – разлики общо за над 5,8 млн. лв. (съответно от 583 хил. лв., 3,8 млн. лв. и 1,4 млн. лв.)

► В община Сунгурларе за 1,2 млн. лв. по счетоводни сметки, както и за 8,7 млн. лв. - между общата стойност на активите в оборотната ведомост (представена в МФ) и данните в инвентарната книга.

► В община Батак - за близо 760 хил. лв. между регистрите и официално представения отчет.

Осчетоводени общински имоти по данъчна оценка, а не по справедлива стойност - това показва нереално ниско оценяване на общинското имущество.

► В община Лесичово 112 актувани имота са осчетоводени средно по 0,06 лв./кв. м, както и 129 имота на същата стойност в община Кочериново, в община Неделино – общо 27 имота средно за 0,04 лв., 0,03 лв. или 2,29 лв. на кв. м, а в община Батак – 126 имота не са осчетоводени по баланса на общината.

► В община Сунгурларе 31 новоактувани имота са осчетоводени със средна стойност 1,24 лв. на кв. м, а средната пазарна стойност на продажбите е била близо 4 пъти по-висока.

► В община Ценово за земи и гори на обща стойност 7,4 млн. лв. липсва информация в счетоводната отчетност за площ, номера на имоти и актове за общинска собственост.

► В община Болярово в инвентарната книга на активите за земи, липсват номера на актовете за общинска собственост за 240 партиди, а за 31 имота липсват и местоположения на обекти.

► В община Сунгурларе 6,27 млн. лв. е стойността на земи и гори, за които не е извършена инвентаризация, като е установена и разлика от близо 2,2 млн. лв. спрямо инвентарната книга.

Неправилно отчетени разходи за инфраструктурни проекти и сгради, нарушения при изпълнението на договори

► В община Брезово – неправилно са отчетени разходи за инфраструктурни обекти и за ремонти за общо 5,9 млн. лв., сред които за ремонт на общински пътища и язовир; в община Ценово – разходи за общински път отчетени с 1,6 млн. лв. по-малко от действителния размер.

► В община Дряново разходи за проект за парк са отчетени като завършен инфраструктурен обект, въпреки че строителните работи дори не са започнали.

► В община Неделино разходи за незавършено строителство на активи за 10,5 млн. лв. осчетоводени през предходни периоди, впоследствие са осчетоводени като завършени обекти, без доказателства за въвеждането им в експлоатация, като неправилните отчитания не са коригирани.

► В община Ценово реализирани дейности по договори за ремонти и изграждане на игрище са отчетени с 2, 6 млн. лв. по-малко от действителния им размер.

В община Божурище са констатирани сериозни нарушения при отчитането на договор за концесия на общински имот – спортна база. По договор от 2006 г. първоначалните договорени инвестиции са били за 2,5 млн. лв., впоследствие с анекс са увеличени на 2,9 млн. лв., но със свое решение Общинският съвет е одобрил реализирани инвестиционни разходи/извършени подобрения за 5 млн. лв.

► Грешки заради ръчни записи от порядъка на няколкостотин хиляди лева има в общините Батак и Дряново. В община Лесичово не се прилага счетоводен софтуер в общинската администрация за отчитане на средствата от ЕС и за чуждите средства, както и при 8 второстепенни разпоредители с бюджет (констатирано още от 2020 г.).

В някои от общините, просрочените задължения достигат по-висок процент от разходите при законово допустим лимит от 5%. Поетите ангажименти за разходи също надвишават лимита от 50%. Например при общините Брезово и Божурище този процес е наблюдаван при поетите ангажименти за разходи, в община Неделино – и при просрочени задължения, и поети ангажименти за разходи.

