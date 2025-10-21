Проверката на Европрокуратурата в Община Пловдив била по сигнал на общински съветник. Това заяви журналистът от „24 часа” Кирил Борисов в студиото на „Твоят ден” по NOVA NEWS. Той и експертът по сигурност от Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов коментираха акцията, която продължи повече от 5 часа.

„Обществената поръчка е проведена в края на 2022 г. Явили са се трима кандидати. Спечелило е дружеството с най-висока оферта – с около половин милион повече от следващата. Печели по една сложна формула – критерият за качеството на организация на персонала се оказва решаващ”, разкри Борисов. По думите му подписът под документите не е на тогавашния кмет Здравко Димитров, а на заместника му Пламен Райчев.

„Тези зрелища – жандармерия, полиция – са ми малко в повече”, коментира Безлов.

Припомняме, че обект на проверката са обществени поръчки, проведени в предходния управленски мандат – по времето на бившия кмет Здравко Димитров. Сред проверяваните проекти са и такива, финансирани с европейски средства. Разследват се договори за ремонт на базите на общинските фирми „Чистота“ и „Градини и паркове“, както и за доставка на нова техника. Една от проверяваните поръчки е тази за ремонта на сградата на общинската комунална фирма „Чистота”, който е извършен с европейски средства и е било нужно да има устойчивост от 5 години. Въпреки това е извършен повторен ремонт в този период.

От Европрокуратурата дадоха детайли за случилото се:

Днес по искане на Европейската прокуратура в София бяха проведени претърсвания в Община Пловдив и в компания, заподозряна в измама при обществени поръчки, свързани с подобряването на градските зелени и обществени пространства в Пловдив.

Разследването, проведено с подкрепата на Главна дирекция „Национална полиция”, започна след подозрения за измама и злоупотреба с власт, свързани с проект за обществена поръчка на стойност 1 532 173 евро (2 996 670 лева), съфинансиран на 59% от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), за подобряване на качеството на градските зелени площи и отворените обществени пространства в Пловдив.

Според разследването управителят и законният представител на изпълнителната фирма са заподозрени в представяне на фалшифицирана документация, отразяваща завишени количества и цени. Делото включва и твърдения за злоупотреба с власт през 2022-2023 г. от бивши държавни служители на Община Пловдив.

Днешните претърсвания и изземвания на документи имаха за цел събиране на доказателства в рамките на текущото разследване. Всички засегнати лица се считат за невиновни, докато вината им не бъде доказана от компетентните български съдилища.

Двамата гости коментираха и фиктивната ферма за миди югоизточно от нос Емине. „Това е една куха фирма”, обобщиха Безлов и Борисов.

Припомняме, че по искане на Европейската прокуратура на 1 октомври 2025 г. беше извършена инспекция на морското дъно, обхващаща площ от 240 000 квадратни метра, от следователи и водолази от „Гранична полиция“ – Бургас, използвайки както подводни, така и въздушни дронове. Три повърхностни буя били разположени на определените координати, но не били свързани помежду си, а един липсвал. Подводните видеозаписи не разкрили доказателства за инфраструктура, свързана с ферма за миди, като въжета, вериги или тръби. На морското дъно бил видян само пясък.

