Жандармерия обгради сградата на Община Пловдив. Достъпът на граждани и служители временно e ограничен, а в същото време в администрацията влязоха разследващи, които изискват документи.

Снимка: Илиян Велков, NOVA

Според неофициална информация акцията е по сигнал на Европейската прокуратура. От сградата на Общината малко след 9.00 часа излезе заместник-кметът по строителството Хакъ Сакъбов, пише БГНЕС. Той беше придружен от униформен служител и поемни лица.

Снимка: Илиян Велков, NOVA

Обект на проверката са обществени поръчки, проведени в предходния управленски мандат – по времето на бившия кмет Здравко Димитров, научи NOVA. Сред проверяваните проекти са и такива, финансирани с европейски средства, включително и такива, реализирани със заем от 40 милиона лева по линия на ФЛАГ. Една от проверяваните поръчки е тази за ремонта на сградата на общинската комунална фирма „Чистота”, който е извършен с европейски средства и е било нужно да има устойчивост от 5 години. Въпреки това е извършен повторен ремонт в този период.

Настоящият кмет на Пловдив Костадин Димитров е влязъл в сградата на общината по време на проверката, но е отказал коментар пред медиите. Очаква се официална информация от прокуратурата в рамките на деня.

Претърсвания се извършват и в сградата на строителният отдел на администрацията.

Няма коментар от прокуратурата. Свързахме се по телефона с бившия кмет Здравко Димитров. „Чух, че има проверка, но не съм в течение точно за какво става въпрос, така че няма проблем. Нека проверяват, нямам нищо против. Не съм чул да има втори ремонт”, обясни той.