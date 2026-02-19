Сметната палата е наложила глоби за над 420 хил. лева общо по Закона за обществените поръчки и по Изборния кодекс през 2025 г. Одиторите са проверили поръчки и договори за тях за около 352 млн. лв. през миналата година. Съставени са 95 акта на ръководители на ведомства и 74 акта на кметове.

Проверените процедури по Закона за обществените поръчки са 254 и са на стойност около 271 млн. лв, а възлаганията чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица са 132 и са на стойност близо 11 млн. лв. Инспектирани са още и 214 договора на обща стойност близо 70 млн. лева, сключени след проведена процедура или след възлагания чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица.

Сметната палата: 10 общини със сериозни нарушения във финансовата отчетност

Съставени са 169 акта за установяване на административни нарушения по ЗОП на ръководители на централни ведомства, кметове или техни заместници и друг вид отговорни лица. Председателят на Сметната палата се е произнесъл по 139 от тях, като са издадени 71 наказателни постановления и 56 предупреждения до нарушители.

От съставените актове по ЗОП, 95 са на ръководители на централни ведомства, училища, университети, публични предприятия или оправомощени от тях лица, а 74 акта са на кметове на общини или оправомощени от тях лица.

Общата стойност на наложените глоби по ЗОП възлиза на над 376 хиляди лева.

За сравнение - през 2024 г. наложените глоби са на стойност около 300 хил. лева, а през 2023 г. - 278 хил. лева.

Най-често срещаните нарушения на Закона за обществените поръчки, за които е образувано административнонаказателно производство, са свързани с:

· поставяне на условия, които необосновано ограничават или необосновано дават предимство при участие в обществената поръчка;

· одобрявани са показатели в методиките за оценка на офертите, които не позволяват обективно да се сравнят предложенията на участниците, както и не е представена достатъчно информация на участниците за правилата на оценяване;

· възложители не са приложили предвидения законов ред въпреки наличие на основание за това;

· разделяни са обществени поръчки на части, за да се приложи ред за възлагане за по-ниски стойности;

· избирани са неконкурентни процедури (договаряне без предварително обявление и пряко договаряне)

· не са изпращани в законовия срок документи и информация, подлежаща публикуване в Регистъра на обществените поръчки.

Европрокуратурата обвини четирима за измама с несъществуващо пристанище у нас

Съставени са актове и са наложени глоби и за нарушения по Изборния кодекс.

· Председателят на Сметната палата се е произнесъл по 18 броя актове за установяване на административни нарушения през 2025 г. с наказателни постановления, предупреждения и др. (9 от които са съставени през предходната година, но срокът за произнасяне тече през 2025 г.).

· Наказателните постановления по тях са 15, има издадени и 10 предупреждения.

· Наложени са общо 45 хиляди лева глоби на лицата, представляващи партиите, коалициите и инициативните комитети.

· Нарушенията са за непредставена информация за Единния регистър по Изборния кодекс към Сметната палата - за дарители и размера на направени дарения

· за имена на кандидати и на членове на инициативни комитети, които са предоставили средства, за размера на средствата

· декларации за произход на дарените средства и за произход на средствата на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, за социологически и на рекламни агенции, с които участниците в изборите работят.

По Закона за политическите партии има съставени 2 акта за установени административни нарушения – за непредставен пред Сметната палата финансов отчет и декларации, както и за това, че не е създаден и воден публичен регистър за дарения, имоти, сделки и други.

Редактор: Цветина Петкова