България е страна с дълбоки традиции и пази стотици предания, вплетени в духа на градове и села. Част от тях са толкова разказвани, че изглеждат като част от местната история, макар и да са обгърнати в магия. Вижте пет от най-интересните градски легенди, които продължават да вълнуват местни жители и туристи.

1. Преданията за Халката в „Сините камъни“

Сред скалните образувания на природния парк „Сините камъни“ над Сливен се намира едно от най-емблематичните места в региона – „Халката”. Това е природна скална арка, за която легендите разказват, че е била портал към други светове.

Според преданията, който мине през каменната халка, оставя зад себе си всичките си страхове и нещастия – и се преражда духовно. Много хора вярвали, че силата ѝ е толкова голяма, че може да сбъдва желания, но само ако човек премине през отвора с чисти мисли.

И не само – друго предание разказва, че ако двойка влюбени мине през отвора на образуванието ще остане вечно заедно.

Крайбрежната приказка на Ница: В прегръдката на Лазурното море

2. Змеят-пазител на вековния дъб в Яребична

В село Яребична расте дъб на повече от шест века, около който се носят редица предания. Вярва се, че мощен змей пази дървото и долита при всяка буря, за да защитава селото от злини.

Според традицията който отсече дори малък клон от дъба, ще бъде сполетян от тежка беда. Ето защо голямото дърво е почитано като свещено.

В „Известия на Варненското археологическо дружество“, кн. 2 от 1909 г., се споменава:

„Поверие за един дъб до с. Малка Франга, Варненско: На горния край на селото шуми един вековен дъб, известен под името „Коджа меше“, т.е. „Голям дъб“, едничък по височина и дебелина в околностите.“

3. Чудотворната икона в манастира „Св. Константин и Елена“

Една от най-почитаните истории по българското Черноморие разказва за моряк, оцелял след корабокрушение. Според преданието той носел икона на св. Константин и Елена, за която вярвал, че е спасила живота му, споделя “TheSite24”.

Като благодарност, морякът дарил иконата на новопостроения храм край лековит извор. Мястото бързо станало обект на поклонение и било смятано за свято.

4. Раждането на Пловдив

Според древна легенда, разказана в „Предания и легенди от България”, красивата девойка Родопа пленила сърцето на морския бог Посейдон. От любовта им се родил Евмолп – певец с необикновен глас.

Но когато Посейдон изоставил Родопа, в нейна защита се намесил исполинът Балкан. Богът се върнал да вземе сина си, а Балкан хвърлил огромни скали, които се пръснали край Марица и образували прочутите седем хълма на Пловдив.

В гнева си Посейдон превърнал Балкан в планина, а Родопа – в красивата Родопа планина.

Евмолп по-късно се завърнал и основал град Евмолпия на хълмовете. През времето Пловдив сменял много имена – Филипополис, Тримонциум, Пълдин, Филибе – но винаги запазвал своя древен и величествен дух.

5. Трагичната легенда за Къщата на Калиопа в Русе

Една от най-запомнящите се истории в Русе е тази за Мария Калиш, по-известна като Калиопа – красива жена, за която се говори, че е пленила сърцето на Мидхат паша.

В знак на любов той ѝ подарил изящната къща на брега на Дунава, а днес превърната в музей.

Когато пашата бил повикан обратно, наследникът му пожелал Калиопа, но тя отказала. Малко след това била намерена удушена при мистериозни обстоятелства. Истинският виновник така и не бил открит, а според легендата духът на Калиопа продължава да се скита в къщата – вечно търсещ отговори за смъртта си.

Редактор: Ралица Атанасова