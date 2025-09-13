Снимка: iStock
„Дойче веле” ни отвеждат във френския град
Време за пътешествие и „Дойче веле” ни отвеждат в Ница. Югоизточният френски град се слави със своите разкошни гледки към морето, пътеки, оградени с палми, и изумително синя вода. Друга местна емблема е пазарът на цветята, но освен цветя има и много… вкусотийки. Пазарът е отворен целогодишно от вторник до неделя, а местинте жители са му редовни посетители заради пресните продукти и специалитети.
Любим деликатес е хрупкава палачинка с нахут. Тя е люта, солена и струва три евро.
Редактор: Дарина Методиева
