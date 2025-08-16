„Дойче веле” ни отвежда на поредната разходка. Този път те ще ни заведат не къде да е, а в Занзибар.

Как на острова се справят със свръхтуризма и пред какви изпитания се изправят месните там?

Кой е мъжът, който прави впечатляващи снимки на катерици (ВИДЕО)

Повече гледайте във видеото. То е част от предаването „Евромакс“ на „Дойче веле“, което се излъчва всяка събота от 11.30 ч. и понеделник от 22.30 ч. по NOVA NEWS. Не пропускайте материалите на „Дойче веле“ и в ефира на „Събуди се“ по NOVA всеки уикенд.

Редактор: Дарина Методиева