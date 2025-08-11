-
Разказва „Дойче Веле”
Ники Колмонт има интересно хоби – да снима катерици. Кадрите, които запечатва, печелят сърцата на хиляди в социалните медии. Но зад хобито му се крие по-дълбока история – за травма, миграция и лечебната сила на природата.
„Катериците имат страхотни инстинкти, те са умни, хитри са, не се отказват лесно. Те са упорити и могат да правят неща като нас. Могат да вдигат, бутат и носят неща”, казва Ники Колмонт. Чрез фотографията той е намерил начин да се излекува от мрачно минало.
Ники Колмонт е роден в Руанда през 1986 г. Майка му умира малко след раждането му, а баща му няколко години по-късно. Само на 4 години той бяга от гражданската война в Руанда със сестра си. Осиновен е в Европа. „Израстването в Белгия беше много трудно. Винаги съм чувствал, че не принадлежа на това място заради цвета на кожата ми”, признава Ники.
Да бъде в гората, да чака подходящия момент, за да заснеме катеричките - това му помага да остане психически здрав, въпреки трудното си минало.
„Не бях виждал катерица до преди 8 години. И когато видях за пръв път една, веднага забравих всичко, което се случваше около мен”, споделя фотографът.
Сега той прекарва 3-4 дни в седмицата в гората, за да снима, а вкъщи леко редактира снимките си. Усетът му се отплаща и той е обявен за победител в конкурса на National Geographic и на Европейските награди за фотография. Въпреки признанието, Ники не може да се прехранва от изкуството си, така че работи в автомобилна фабрика.
Повече гледайте във видеото. То е част от предаването „Евромакс“ на „Дойче веле“, което се излъчва всяка събота от 11.30 ч. и понеделник от 22.30 ч. по NOVA NEWS. Не пропускайте материалите на „Дойче веле“ и в ефира на „Събуди се“ по NOVA всеки уикенд.
Редактор: Ина Григорова
