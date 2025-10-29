Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) одобри на днешното си заседание проекта за бюджет на институцията за следващата година, в който е нанесена ключова поправка. Добавени са 260 милиона евро, с които се гарантира минимална работна заплата от 1860 евро за лекар без специалност.

Според одобрения разчет допълнителните средства ще бъдат осигурени чрез целеви трансфер от централния Държавен бюджет към този на Здравната каса.

Експерти: Бюджет 2026 - без реформи и с риск от по-висока инфлация

Освен целевото увеличение за лекарските възнаграждения, в проекта е заложен и пропорционален ръст на всички останали параметри от бюджета - всички звена са увеличени пропорционално с около 6-9%.

В този си вид бюджетът на НЗОК ще бъде внесен за разглеждане и окончателно гласуване в Народното събрание.