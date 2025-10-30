В бюджета за 2026 година са заложени средства и за младите медици, които през годината неведнъж излязоха на протест. Минималното възнаграждение за специализантите ще бъде 1860 евро, а за медицинските сестри и акушерките – 1550 евро. По разчетите на Здравната каса, тя ще разполага с общо 5,5 милиарда евро.

Бившият здравен министър д-р Мими Виткова обаче изрази съмнение в предаването „Твоя ден“ по NOVA NEWS, че реалното увеличение за сектора не е толкова значително.

„Ако премахнем парите, които се заделят за младите медици – доколкото разбрахме публично оповестени от управителя на касата 260 милиона – аз мисля, че няма голямо увеличение на бюджета за здравеопазване. Някъде около 8,5% е увеличението 2026 спрямо 2025 г., а пък 2025-а към 2024-а беше 16%“, коментира тя.

Аркади Шарков: Цените в здравеопазването са значително по-ниски от тези в останалите сектори

По думите ѝ държавата продължава да поддържа диспропорция в системата. Виткова подчерта и нуждата да се преосмислят плащанията на здравни осигуровки за определени категории служители.

„Държавата продължава да внася здравните вноски, например за членовете на ВСС, които получават месечно възнаграждение около 20 хиляди лева плюс 5 хиляди годишно за дрехи. Това е една аномалия, която трябва да бъде първата крачка към укрепване на здравната система финансово. Те получават заплати, както всички останали, и съответно трябва сами да си поемат плащането на здравните осигуровки,“ заяви тя.

Заместник-председателят на Българската болнична асоциация Иван Тодоров също изрази критики към структурата на бюджета.

„За съжаление, за поредна година ставаме свидетели, че бюджетът на здравното осигуряване не съдържа реформистки стъпки. Много е проблематично за нас това решение да се осигурят възнаграждения чрез трансфер от държавния бюджет,“ каза той.

По думите му редица важни мерки се отлагат, а темата за увеличаване на здравната вноска отново не е поставена. „Тя не е променяна от 2008 година. Тя може да е поне 10%, каквато е най-ниската вноска в Европейския съюз – в Румъния. Ефектът от това нещо би бил 1,2 милиарда лева,“ посочи Тодоров.

И двамата експерти се обединиха около мнението, че без структурни промени и ясна визия за финансиране на системата, дори по-високият бюджет няма да доведе до съществено подобрение в здравеопазването.

