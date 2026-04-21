Линейка се обърна на едно от ключовите кръстовища в София – на булевардите „Христо Ботев“ и „Сливница“. Движението в района е блокирано.

Предстои да се изясни причината за катастрофата. От СДВР съобщиха за NOVA, че друга кола я е предизвикала, като шофьорът е избягал.

При инцидента няма пострадали. На място са пристигнали екипи на полицията и още една линейка. От ЦСМП съобщиха за NOVA, че катастрофиралият автомобил е на „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда", който транспортирал кръв от Кръвния център. Малко по-късно кръвта е откарана, за да не се възпрепятстват дейностите в лечебното заведение.

Снимка: Надежда Дойчева, "Катастрофи в София"