Успешно приключи операцията по преместването от бреговете на Ахтопол и закотвянето на танкера “Кайрос” на безопасно място пред Бургаския залив. От днес поразеният от два безпилотни морски дрона кораб остава задържан от българските власти до погасяване от корабособственика на разходите по всички операции, които страната ни извърши след навлизането му в български териториални води.

След 10 дни на по-малко от една морска миля от брега на Ахтопол, „Кайрос“ беше преместен. При сложната операция от близо 4 часа, 275-метровия танкер беше изтеглен на буксир от три влекача, следван от катер. “Кайрос” остава закотвен на около 8 мили от Поморие и 8 мили от Созопол точно пред Бургаския залив.

“Няма практическа опасност. Теоретична винаги може да съществува, но практическа няма. Той е под наблюдение от нашите служби и от екипажа. На достатъчно отстояние от брега е, така че вече е сравнително по-близо до Бургас, за да имаме време за реакция, ако се наложи да се помага”, сподели капитан Живко Петров, директор на ИА „Морска администрация“ - Бургас.

Периодично ще бъдат извършвани и инспекции на танкера. На борда остават трима от моряците от екипажа, за които има храна и вода.

“От днес нататък юридически ще бъде задържан с моя заповед, както е по закон, защото е в моя отговорен район. След това изчисляваме всички разходи, предявяваме на корабособственика и при заплащане от него, ангажиментът вече е негов да се реши кога, как и с какво да го придвижи в разумен срок” обясни капитан Петров.

Танкерът може да бъде ремонтиран, но не у нас заради наложените му санкции. Той няма застраховка, която да покрие разходите. Не е изключено да бъде предаден и за скрап.

И в двата случая не може да напусне български териториални води, докато няма финансов отговор от компанията, регистрирана в Китай. “Ако компанията откаже да заплати разходите, през съда се предявява иск и едва тогава ще се възстановят”, коментира капитан Петров.

Хипотетично страната ни може да претендира и за собственост. България би могла да придобие кораба, след което да го предаде за скрап на стойност между 5 и 11 милиона долара.

