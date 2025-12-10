-
Започна първоначалната проверка на бедстващия танкер „Кайрос“ край Ахтопол
Започна проверка на танкера "Кайрос“. Екип на NOVA се качи на борда на катер на "Гранична полиция", който тази сутрин достигна до бедстващия танкер „Кайрос“. На плавателния съд беше върнат и един от моряците, евакуирани по въздух преди няколко дни.
Катерът на "Гранична полиция" остави на кораба експерти от "Морска администрация", чиято задача е да извършат първоначален технически оглед и да проверят всички системи на плавателния съд.
Ключов момент в действията е да се установи дали предоставените от Министерството на транспорта агрегати ще осигурят достатъчно електричество, за да бъде задвижена котвата. Без нейното вдигане изтеглянето на танкера с влекачи към пристанище Бургас е невъзможно.
Авариралият танкер „Кайрос“ - пети ден край Ахтопол
На борда се качиха и няколко от моряците, които трябва да покажат на проверяващите как работят отделните системи. Част от оборудването е било засегнато при пожара, възникнал след удар от безпилотен дрон край водите на Истанбул.
Един от членовете на екипажа разказа за атаката:
Имаше две атаки едновременно. Когато за първи път видях лодките, дори не можех да си представя, че ще ударят нашия кораб. Видях една лодка да се приближава до витлото – и тя експлодира. След минута-две всички стигнахме до мостика, капитанът увери, че всички са добре. Тогава последва втората атака – близо до спасителната лодка и резервоара за гориво. Опитахме да спуснем другата лодка, но и тя бе обхваната от огъня. Нямахме избор – всички се втурнахме към носа и изчакахме Турската брегова охрана.
Кораб, плаващ под флага на Гана, е блокиран в Черно море до Ахтопол (ВИДЕО)
Спасителната операция е продължила около два часа. Морякът сподели, че екипажът е бил силно изплашен, а морската повърхност около кораба – в пламъци.
Работата по стабилизиране на танкера „Кайрос“ продължава. След приключване на всички проверки и осигуряване на необходимата мощност за вдигане на котвата ще започне и буксирането му към безопасно пристанище.
Репортер: Елена ТаневаРедактор: Ралица Атанасова
