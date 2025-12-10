Започна проверка на танкера "Кайрос“. Екип на NOVA се качи на борда на катер на "Гранична полиция", който тази сутрин достигна до бедстващия танкер „Кайрос“. На плавателния съд беше върнат и един от моряците, евакуирани по въздух преди няколко дни.

Катерът на "Гранична полиция" остави на кораба експерти от "Морска администрация", чиято задача е да извършат първоначален технически оглед и да проверят всички системи на плавателния съд.

Ключов момент в действията е да се установи дали предоставените от Министерството на транспорта агрегати ще осигурят достатъчно електричество, за да бъде задвижена котвата. Без нейното вдигане изтеглянето на танкера с влекачи към пристанище Бургас е невъзможно.

Авариралият танкер „Кайрос“ - пети ден край Ахтопол

На борда се качиха и няколко от моряците, които трябва да покажат на проверяващите как работят отделните системи. Част от оборудването е било засегнато при пожара, възникнал след удар от безпилотен дрон край водите на Истанбул.

Един от членовете на екипажа разказа за атаката:

Имаше две атаки едновременно. Когато за първи път видях лодките, дори не можех да си представя, че ще ударят нашия кораб. Видях една лодка да се приближава до витлото – и тя експлодира. След минута-две всички стигнахме до мостика, капитанът увери, че всички са добре. Тогава последва втората атака – близо до спасителната лодка и резервоара за гориво. Опитахме да спуснем другата лодка, но и тя бе обхваната от огъня. Нямахме избор – всички се втурнахме към носа и изчакахме Турската брегова охрана.

Кораб, плаващ под флага на Гана, е блокиран в Черно море до Ахтопол (ВИДЕО)

Спасителната операция е продължила около два часа. Морякът сподели, че екипажът е бил силно изплашен, а морската повърхност около кораба – в пламъци.

Работата по стабилизиране на танкера „Кайрос“ продължава. След приключване на всички проверки и осигуряване на необходимата мощност за вдигане на котвата ще започне и буксирането му към безопасно пристанище.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Ралица Атанасова