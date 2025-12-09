Пети ден авариралият танкер „Кайрос“ е на котва край брега на Ахтопол.

Общо седмина моряци бяха евакуирани от плавателния съд. Те са настанени в хотел. Днес от авиобаза „Чайка“ на военоморските сили очакваме подробности за проведената операция.

Гроздан Караджов: Корабът "Кайрос" не представлява опасност за околната среда и за хората

След като България поиска от посланика на Турция разяснения за причините и начина, по който плавателният съд е навлязъл в български териториални води, страната ни очаква по детайлна информация от разследването на случая от турска страна.

Вертолет „Пантер“ от авиобаза „Чайка“ успешно извърши операция по доставяне на провизии от храна, вода, лекарства и комуникационни средства на борда на танкер „Кайрос“.

На плавателния съд бе извършена и проверка от българските гранични власти. На борда се намираха 7 мъже от Китай и по един моряк от Индонезия, Мианмар и Виетнам. Трима от тях бяха в лошо здравословно състояние и бяха незабавно евакуирани.

