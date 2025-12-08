Министърът на външните работи Георг Георгиев и вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов проведоха среща с посланика на Турция в България Мехмет Уянък.

Срещата бе инициирана във връзка с инцидента с танкера "Кайрос", който пусна котва край Ахтопол и необходимостта от пълно и навременно изясняване на всички обстоятелства по случая.

Евакуираха четирима от екипажа на танкера, блокиран в български води (ВИДЕО)

Министър Георгиев поиска информация относно причините и начина, по който плавателният съд е навлязъл в български териториални води, като подчерта очакването на българските институции за открито и конструктивно съдействие от турските компетентни органи.

"Попитахме при какви обстоятелства се е стигнало до сегашната ситуация. От посланика на Турция бе поет ясен ангажимент за набавяне на повече и по-детайлна информация за предхождащите събития на кораба. Евакуирана е голяма част от екипажа, а моряците са с идентифицирано гражданство. Те са 10, като още трима трябва да бъдат изведени", обясни министърът.

Министър Караджов представи детайлна информация за движението на влекача TIMUR BEY от турски до български териториални води, както и точните координати от които започва буксирането на танкера "Кайрос".

"Евакуирани са общо седем души и са настанени в хотел във Варна. По желание на собственика на кораба, на палубата ще останат само трима души. Подготвяме оборудване, което да бъде доставено на "Кайрос", включително по-голям електрогенератор, който да захрани електросистемите на кораба и да задвижим агрегата, който да вдигне котвата и да позволи евакуация на плавателния съд. Собственикът има задължение да разреши проблема и ще поеме разходите по организация на операцията. Корабът не представлява опасност за околната среда и за хората, така че ще изчакаме метеорологичните условия да продължим операцията по евакуацията на кораба оттам и ще потърсим убежище, където да бъде поправен", уточни Гроздан Караджов.

Данните ясно сочат движение към българския бряг, навлизане в българските териториални води и изоставяне на танкера на 6 мили от бреговата ивица. "Изискахме информация как корабът се е придвижил от мястото на поразяване с дрон до точката, на която е пресрещнат от влекача дълбоко в нашите териториални води", обясни още министърът.

Трети ден танкерът „Кайрос“ е аварирал край брега на Ахтопол - доставиха му храна и евакуираха част от екипажа (ОБЗОР)

В рамките на срещата бяха обсъдени и въпроси, свързани с регионалната сигурност в Черно море. Министър Георгиев подчерта значението на региона като стратегически елемент от сигурността на Европа и трансатлантическата общност, особено в контекста на продължаващата руска агресия срещу Украйна.

Той акцентира върху необходимостта от засилена координация в рамките на НАТО, подобрена ситуационна осведоменост и ефективни мерки срещу хибридните заплахи.

Припомняме, че танкерът „Кайрос“ четвърти ден е аварирал край брега на Ахтопол. На кораба беше направена първа бордова проверка от екип на военноморските сили.

Вертолет „Пантер“ от авиобаза „Чайка“ на военноморските сили успешно извърши операция по доставяне на провизии от храна, вода, лекарства и комуникационни средства на борда на танкер „Кайрос“.

На плавателния съд бе извършена и проверка от българските гранични власти. На борда се намираха 7 мъже от Китай и по един моряк от Индонезия, Мианмар и Виетнам. Трима от тях са били в лошо здравословно състояние и са били евакуирани.

