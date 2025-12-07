Танкерът „Кайрос“ трети ден е аварирал край брега на Ахтопол. На кораба преди часове беше направена първа бордова проверка от екип на военноморските сили.

На плавателния съд беше извършена успешна операция по доставяне на хранителни провизии и комуникационни средства за екипажа.

Малко след 14:15 часа вертолет „Пантер“ от авиобаза „Чайка“ на военноморските сили успешно извърши операция по доставяне на провизии от храна, вода, лекарства и комуникационни средства на борда на танкер „Кайрос“.

На плавателния съд бе извършена и първа проверка от българските гранични власти. На борда се намираха 7 мъже от Китай и по един моряк от Индонезия, Мианмар и Виетнам. Трима от тях са били в лошо здравословно състояние и са били евакуирани, съобщи на брифинг вицеадмирал Румен Николов - директор Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“. В понеделник ще бъдат евакуирани още четирима души, но трима ще останат на борда.

Причината са законовите разпоредби и морско право, които при напускане на екипажа могат да бъдат предпоставка за претенции за собственост от държавата. На кораба обаче няма офицерски състав – капитан, помощник капитан, механици и машинен екипаж.

“Корабът е закотвен стабилно и не представлява заплаха за българското крайбрежие. За хората операцията започна още сутринта. Бяхме информирани, че намалява храната и батериите, затова се взеха мерки за осигуряване на логистика за материалите за дългия престой на хората на кораба”, обясни вицеадмирал Николов.

Докато българската дипломация работи по установяване на обстоятелствата около изоставянето на танкера „Кайрос“ от турския влекач, опитните рибари и експерти се тревожат дали плавателният съд има необходимите застраховки, които са задължителни и трябва да покрият разходите по спасяване, теглене на буксир и евентуални щети и разливи.

“Ако подадат котвите и го хвърли на скалите, ще се замърси с нефт залива. Това вече ще окаже влияние и на курорта, и на всичко. От това се страхуваме местните - от тази екологична катастрофа, която може да стане”, сподели Тодор Любенов.

“Това реално си е голяма опасност за нас. Ние се надяваме единствено на туризма и курорта. Ако този кораб стои тук като атракция, кой ще дойде лятото на почивка в Ахтопол, като знае че това е екологична бомба? Ще каже че ще ходи в Гърция”, смята рибарят Иван Киров.

Междувременно от Министерството на околната среда и водите също предприеха незабавни действия по проверка за потенциално замърсяване. От Басейнова дирекция вече са взели проби от морската вода между Созопол и Резово.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Ивайла Митева