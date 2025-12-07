Снимка: Елена Танева, NOVA
Екип на ВМС с първа бордова проверка на борда на танкера
Малко след 14:15 часа в неделя екипажът на танкера "Кайрос" получи провизии от храна и вода на борда. Плавателният съд е трети ден край Ахтопол и по всяка вероятност ще остане на котва и през следващите дни.
Вертолет „Пантер“ от авиобаза „Чайка“, за по-малко от 15 минути успя да намери подходяща точка и да извърши операция по доставяне на продукти и комуникационни средства.
Ще бъде ли евакуиран екипажът на заседналия край Ахтопол танкер
Министерствата на отбраната и транспорта синхронизираха действията си, за да окажат помощ на екипажа, който към момента е общо 10 души - седем мъже от Китай и по един моряк от Виетнам, Индонезия и Мианмар.

Екип на ВМС и ИА „Морска администрация“ направиха и първа бордова проверка на плавателния съд. Десетимата моряци са в добро здраве и се надяват плавателният съд да бъде изтеглен на буксир на безопасно място. Като такова се обмисля залива край Бургас.


