За пореден ден лошото време не позволява да бъде евакуиран екипажът на танкера "Кайрос", който е блокиран от петък в Черно море до фара на Ахтопол.

Метеорологичните условия в неделя са много по-лоши спрямо тези в събота. 15 метра в секунда е скоростта на вятъра в района, а вълнението на морето е 4 до 5 бала. Това прави абсолютно невъзможно достигането с граничен катер до танкера и разговор с екипажа.

От Министерството на транспорта съобщиха, че е направен контакт с фирмата–собственик на кораба. Той плава под флага на африканската република Бенин, а компанията е позиционирана в китайската провинция Ухан. Собствениците са изпратили имейл до българското правителство с информация, че плавателният е с поддържащ персонал — моряци, които са седем души от Китай, по един моряк от Виетнам, Индонезия и Мианмар. Няма офицери на борда, както и капитан.

От Министерството на транспорта съобщиха, че моряците на „Кайрос“ са в добро здраве, но имат запаси за храна и вода до понеделник. От спасителната служба на "Морска администрация" ще опитат по-късно в неделя с хеликоптер да доставят на борда хранителни запаси и вода.

В понеделник Министерството на транспорта ще решава какво да се случи с кораба. По последна информация моряците са се разбрали с властите корабът да бъде провлачен до рейд в пристанище Бургас. Към този момент обаче няма осигурено финансиране от държавата, за да се случи това, защото процедурата е доста скъпа. Два влекача на Военноморските сили са в готовност да извършат тази операция.

Екипажът не иска да напусне кораба вероятно заради това, че според морското право, ако плавателния съд бъде напуснат от капитана и екипажа си, то той остава собственост на държавата.

Към момента опасност от разливи няма, въпреки тревогите на местни рибари, че ако корабът се скъса, може да има разлив на остатъчно гориво.

