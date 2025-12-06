Танкер, плаващ под флага на Гана, е блокиран в Черно море до фара на Ахтопол. На борда му има 10 души екипаж. Заради лошото време в петък те не можеше да бъдат евакуирани.

276-метровият танкер „Кайрос“ плава под гамбийски флаг, регистриран е в Китай и е част от санкционните списъци на ЕС от 21 май тази година. Корабът е плавал към Новоросийск, когато край Истанбул бил ударен от безпилотен украински дрон. Обгореният плавателен съд е без захранване и неработещо машинно отделение и без шанс да се придвижи на собствен ход. Бил е теглен на буксир от турски влекач, който по неизяснени обстоятелства се е разкачил с него и се е върнал в свои териториални води, оставяйки „Кайрос“ край бреговете на Ахтопол.

"За нас беше неясно как турският влекач се завръща в базата си в Инеада, а свободно оставения танкер продължава към бреговете на България", сподели вицеадмирал Румен Николов – директор Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“.



По настояване на граничните власти корабът е пуснал две котви, за да бъде предотвратена опасността силното морско течение и вълнение от 4-5 бала през отминалата нощ да го запратят към скалистия бряг.

"В петък около 12:15 часа танкерът навлезе от южна посока в нашите териториални води. Първоначално той не отговаряше на радиокомуникацията и на повикванията от българска страна. Но по-късно установихме комуникация. Екипажът спази разпореждането и пусна котва. В момента е стабилен на мястото срещу Ахтопол, но морето е бурно и не позволява извършването на спасителната операция в момента". Това заяви в „Събуди се” директорът на ГД "Гранична полиция” главен комисар Антон Златанов.

По думите му кораб на "Гранична полиция" е разположен в базата в Созопол. Има готовност да тръгне заедно с инспектор от "Морска администрация", но се изчаква, тъй като времето в района все още е лошо и не позволява приближаване до танкера. По данни на екипажа плавателният съд е без товар.

"При установяването на контакт на живо ще се направи опит на борда да се качат наши служители заедно с инспектора от "Морска администрация". Ако времето се успокои - това може да се направи в светлата част на деня. Ако не – в момента наблюдаваме танкера и с радиокомуникационната ни система, и с термокамери от брега. Той се вижда и с просто око. Наблюдаваме го и с радарната ни система и поддържаме комуникация с екипажа", подчерта Златанов.

Той подчерта, че екипажът на танкера е заявил желание да се евакуира. "Но тази евакуация трябва да се случи по най-безопасния начин – и за тях, и за служителите, които ще ги евакуират от наша страна. Към момента вълнението е по-високо от 4 бала и е невъзможно евакуацията да се извърши в този момент", обясни директорът на ГДГП.

Граничен катер и два влекача на военоморските сили са в готовност и на изчакване до второ нареждане, като има и медицински екип при нужда за моряците на танкера "Кайрос".



По данни на властите за населението на Ахтопол и съседните крайморски селища опасност няма, но местните рибари се надяват плавателния съд да бъде изтеглен от акваторията на откритите брегове. "Въпреки че е празен - в него има десетки тонове гориво. И ако котвата му се скъса, за по-малко от половин час корабът ще е върху скалите и щетите ще са непоправими", твърди Здравко Василев.

"От югоизток е течението и посоката беше Бургас. Според мен, каквото и да стане - за Ахтопол и за местното население няма опасност, защото течението ще гио отнесе на север", обясни Георги Гочков, капитан на рибарски кораб.



Властите изчакват нормализиране на метеорологичната обстановка за да бъдат предприети действия по евакуиране на моряците и изтегляне на плавателния съд. Към 12 часа на обед вълнение на морето от 3 бала, силен източен вятър и дъжд не позволяват спасителната акция и качване на борда на кораба да започне.

Плавателният съд е под постоянно наблюдение от граничните власти, които са и в контакт с екипажа. Моряците са в добро здраве и имат храна и вода за още няколко дни.

Въпреки желанието им да напуснат кораба, десетимата моряци ще останат на борда на "Кайрос" и тази нощ. При евентуално подобряване на времето през неделя ще бъде организирана спасителната акция.



В плановете на военоморските сили е изтегляне на плавателния съд към бургаския залив от където екипажът на „Кайрос“ да бъде евакуиран. Два влекача и катер на гранична полиция е в готовност за спасителната акция.

"За да се извърши цялата процедури са просто необходими няколко административни дейности свързани с решение на Министерски съвет, който да възложи на изпълнителната агенция задачата и съответното финансиране да бъде гарантирана цялата процедура за провлачване на безопасно място", оябсни вицеадмирал Николов.



Властите са категорични че опасност за населението няма, като единствено се изчаква нормализиране на метеорологичната обстановка.

Трският посланик ще бъде извикан на разговор във външното ни министерство, научи NOVA. Засега информацията не е потвърдена официално. За такова действие вече настояха депутати от "Възраждане" в социалните мрежи.

