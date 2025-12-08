Успешно евакуираха четирима от останалите 7 азиатски моряци на кораба “Кайрос”. Те бяха откарани с вертолет "Пантер" до авиобаза "Чайка" във Варна, прегледани и настанени в хотел като останалите трима души от екипажа.

На останалите трима моряци от екипажа, които останаха на танкера, бяха доставени консумативи и агрегат.

Акцията е съвместна на Военоморските сили, Морската администрация и Главна дирекция "Гранична полиция". 7 м/с на вятъра с пориви до 15 м/с обаче отказаха граничния катер.

“Искам списък, за да наградя, участвали в акцията. Снощи беше много тежко на смрачаване. Доволен съм, че хората го изпълниха перфектно”, заяви военният министър Атанас Запрянов.

“Това не е военен въпрос, но се надявам турският посланик да даде разяснения и информация”, допълни той.

Трима души от десетчленния екипаж на заседналия край Ахтопол танкер бяха евакуирани успешно в неделя. Това се случи при акция на Морската администрация и Военноморските сили. В ранния следобед по въздух на борда бяха доставени хранителни продукти, вода и комуникационни средства.

Тримата са настанени в хотел във Варна и са в добро здравословно състояние на разноски на корабната компания, която е базирана в Китай.

Моряците са без документи, защото са изгорели при пожар след удара от дрон. Компанията собственик на танкер „Кайрос“ е в постоянен контакт с българските власти.

По искане на корабособственика тази сутрин беше организирана нова операция за евакуацията на още четирима моряци. Пак по негово решение на борда останаха трима души.

Трети ден танкерът „Кайрос“ е аварирал край брега на Ахтопол - доставиха му храна и евакуираха част от екипажа (ОБЗОР)



Днес предстои среща с посланика на Турция у нас за изясняване на всички обстоятелства около изоставянето на танкера в териториалните води на България, съобщават от Министерството на транспорта.

Към този момент масивният 276-метров танкер „Кайрос“ е закотвен стабилно край скалистото крайбрежие и опасност за населението няма.

Морското право е особено, защото евакуирането става само при желание на екипажа. Трима ще останат на борда, защото по този начин страната ни няма как да предяви претенции срещу собствеността му.

Командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов обясни, че операцията по евакуация е била изключително сложна, защото метеорологичните условия са били много тежки, а корабът непрекъснато се движел.

“Както доставката на продукти, така и евакуацията на екипажа бяха извършени чрез висене. Наложи се един от бордните спасители да бъде спуснат на палубата и да действа съвместно с екипажа, за да бъдат свалени провизиите. След това един по едни членовете на екипажа бяха евакуирани”, коментира той.

Вицеадмирал Николов: Евакуирахме трима души от заседналия край Ахтопол танкер

“Това е единственият начин за евакуация. Имаме готовност в понеделник сутринта да изпратим вертолета с екипажа и спасителя, който да прибере останалите членове, които трябва да бъдат евакуирани”, допълни Михайлов.

Седемте моряци са от Китай и по един от Виетнам, Мияамар и Индонезия. Корабособственикът е във връзка с нашите власти.

От Министерството на околната среда и водите започнаха мониторинг на водата. От Басейнова дирекция вече са взели проби от района между Созопол и Резово, за да видят дали няма разливи. Към момента властите казват, че такава опасност няма, но местните рибари се тревожат.

“Цял живот съм рибар. В момента ситуацията е такава, че изобщо не е отминала опасността от екокатастрофа. Съмняваме се в успеха на изтеглянето на кораба. Това е един от големите класове танкери, трудно може да бъде издърпан. Празен е, вдигнат е нависоко и става като платно. Влекачите трябва да са много мощни”, смята рибарят Димитър Любенов.

“Корабът е без светлини, гърмяно е по него, имало е пожар. Не се знае в какво състояние са техническите съоръжения”, допълни той.

Теглене на буксир от влекачи към пристанищния рейд на Бургас може да се планира едва след сряда, когато морето ще го позволява.

Капитан Димитров: Танкерът е много близо до населени места и представлява опасност

Мисля, че имаме как да предявим претенции срещу собствеността на кораба, защото той е без капитан. Това каза в ефира на “Твоят ден” по NOVA NEWS президентът на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани кап. Димитър Димитров.

“Когато кораб бъде изоставен, трябва да се направи оценка на риска за околната среда и хората на борда. Трябва да се възприемат необходимите действия от нашите служби. Ако те нямат достатъчно сили и средства, трябва да се наеме контрактор, който да направи търговско спасяване”, обясни капитан Димитров.

По думите му това не е първият случай на изоставен кораб в България - той може да се продаде на търг, за да се възстановят разходите.

“Очевидно този кораб не е в състояние да се движи самоходно, така че най-важното в момента е да се осигурят влекачи и хора, които могат да направят нещо, за да го изтеглят, защото той е много близо до населени места и представлява опасност”, смята капитан Димитров.

Той обясни, че и във Варна, и в Бургас има влекачи, които могат да направят тази операция. “Въпросът е тя да се планира и да се намерят необходимите хора. От много години капитаните настояваме да бъдат обявени местата, в които такива кораби да бъдат поставени. Има и в нашето законодателство места по българското крайбрежие, но това е въпрос на оценка на специалистите, които ще участват в операцията”.

Според бившия зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев със сигурност и в бъдеще ще има такива ситуации след налагането на санкциите на САЩ и ЕС върху голяма част от този тип танкери.

“САЩ наложиха санкции срещу Индия и Китай. Седем от осемте държавни рафинерии в Индия и всички държавни рафинерии в Китай спряха да обработват руски петрол. Но останаха много частни в Индия, които продължават да работят с руски нефт. Тези танкери обслужват точно тях”, обясни Керемедчиев.

По думите му те са цел на украинските военноморски сили и затова те решиха да увеличат натиска, като започват да таргетират и унищожават такива танкери. “Такива инциденти ще продължат да се увеличават. Видяхме, че Украйна притежава голям брой морски дронове, които могат да поразяват и руски бойни кораби”.

“Егейско море се превърна в един от центровете за претоварване на точно такива танкери, които идват от руски пристанища. В Черно море ще се увеличават инцидентите с такива кораби, които са много близо до нашите морски териториални води”, коментира той.

Керемедчиев попита къде е командирският екип. “Може би са се качили на турския влекач, който е теглил танкера. Но защо е било прекъснато това теглене? На тези въпроси ще отговори турският посланик, след като бъде извикан и ни даде малко повече информация”.

Според него България трябва да бъде готова за такива инциденти. “Трябва да имаме организация, а не да се чудим какво да правим с този кораб. Тези танкери, при положение, че са в санкционния списък на ЕС, трябва да бъдат наблюдавани отдалеч и в момента, в който се приближат до нашите териториални води, да бъдат съпровождани от наши бойни кораби”.

Областният управител на Бургас: Няма опасност от екологично замърсяване

Няма опасност от екологично замърсяване. Това каза в “Обедния информационен блок” по NOVA NEWS областният управител на Бургас Владимир Крумов.

“Още вчера са взети проби. При първоначалните изследвания данните показват, че няма замърсяване. Окончателните данни ще излязат след 3 дни. Но няма информация да имаме екологична катастрофа”, обясни той.

Крумов сподели, че следят кораба още от петък. “Извикахме кризисен щаб и сме предприели всички мерки и действия с всички институции, които могат да се включат в тези операции”.

Отмениха частичното бедствено положение в община Созопол

“Това, че на кораба няма електричество, не означава, че има течове на горива и масла. Тепърва предстои да се направи оглед. Останали са трима от екипажа на борда по желание на корабособственика. Не мога да ви кажа къде е капитанът”, коментира той.

По думите му корабособственикът е поел ангажимент за своите моряци, а в петък е получена информация, че застрахователят на кораба се е свързал с пристанището.

Наводненията в област Бургас

“През уикенда имаше усложнена метеорологична обстановка. На територията на 4 общини и няколко села реки и дерета излязоха от коритата си. В село Изгрев, което беше засегнато и миналия месец, за 18 часа са паднали над 130 л/кв.м”, каза Крумов.

Той сподели, че системата BG-Alert е била задействана в 3 общини. “Няма пострадали хора. В село Ново Паничарево са евакуирани първоначално 10 семейства, но след час са били върнати по домовете им. Към момента ситуацията е спокойна”.

Повече по темата гледайте във видеото.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Габриела Павлова