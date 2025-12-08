Частичното бедствено положение в община Созопол отпадна днес.

От събота на обед, със заповед на Янакиев, е обявено частично бедствено положение на територията на село Зидарово. Причината е затруднен достъп заради нарушена инфраструктура след обилните дъждове на Никулден. На няколко места в община Бургас, Приморско и Созопол имаше изключително критични ситуации.

След 130 л/м² дъжд: Наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево

“Когато започнем работа, първо ще получим сводките на терен от кмета на селото. Но при всички положения, това което от вчера знаем е, че ситуацията се нормализира”, обясни кметът на Созопол Тихомир Янакиев.

По думите му са пострадали 9 къщи, но най-засегната е инфраструктурата на селото. “Подлежат на анализ щетите и след това ще подадем нашите доклади до Комисията по бедствия и аварии”.

“Всички говорим за промяната на климата, която се осъществява пред очите ни. Но никой не иска да повярва, че това ще засегне и него. Времето става все по-екстремно - 15-20 градуса през август с обилни валежи с гръмотевици, дълги суши през лятото с пожари. Ние трябва да сме подготвени за това”, смята Янакиев.

Задействаха BG-ALERT в Бургаско: Има ли бедстващи хора и какви са щетите в региона

Той обясни, че с. Зидарово е с най-много дерета в общината. “Взехме превантивни мерки по настояване на кмета. По-голямата част от деретата в селото бяха почистени, на някои от тях бяха направени бетонни легла, за да може да имаме по-добра проводимост на водата, ако дойде. Така че ние превантивните мерки поетапно ги взимаме”.

“Аз мисля, че тук трябва да работим заедно, ръка за ръка с държавата. И тя трябва да разбере, че тези бедствия представляват изключително сложна ситуация за общините”, коментира той.

Опасното време край село Ново Паничарево

На този етап нещата в Ново Паничарево са спокойни. Това каза в ефира на “Твоят ден” по NOVA NEWS кметът на селото Яна Жекова.

“Имаме 5-6 наводнени дворни пространства на къщи. Нямаме бедстващи хора. Това, което се случи в събота, за нас беше невероятен късмет”, смята тя.

По думите на Жекова след огромната приливна вълна цялото население, което живее на територията на селото, е било много притеснено, че ще се повтори ситуацията от 2014 година. “Тогава двукратно бяхме наводнени и бяха пострадали 55 къщи и над 100 домакинства”.

“Възстановяваме това, което е довлечено от водата. Хората почистват дворовете и къщите си. Но за нас остава едно огромно притеснение, което се повтаря при всеки проливен дъжд”, обясни Жекова.

Тя поясни, че селото се нуждае от помощта на държавата. “Общината в продължение на години почиства поетапно речното корито и се старае превантивно да предприеме всичките необходимите мерки. Но на този етап ние ще имаме нужда от една пълна подкрепа от страна на държавата в лицето на междуведомствената комисия и МРРБ. Нуждаем се от финансови средства, за да се направи корекция на самото речно корито и съответно да бъдат изградени някакви съоръжения, които да предпазват населението”.

Повече по темата гледайте във видеото.