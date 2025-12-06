Интензивните валежи в Бургаско предизвикаха наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево. Това съобщават от Община Царево на Facebook страницата си. В района на Странджа и село Изгрев са се излели около 130 литра дъжд на квадратен метър.

Наводнени са предимно незаконни обекти до поречието на реката и в земеделски земи, а пътят за се Лозенец е проходим, посочват местните власти.

Над 410 л/м² за пет часа: Обявиха бедствено положение в община Царево

Временно затворен е републиканският път за село Варвара заради голямо количество вода на пътното платно, което се стича от извън урбанизирани територии. Наводнен е пътят зад вилно селище "Лозенец".

Дъждът намалява, реките и деретата са проводими и водата се изтича нормално, посочват от общината.

