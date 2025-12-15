Снимка: Елена Танева
Плавателният съд е пристигнал на предвиденото място по-бързо от първоначално очакваното
Танкерът „Кайрос” вече е пред Бургаския залив. На 8 морски мили от Созопол и на 8 от Поморие „Кайрос” пусна котва отново с помощта на генератор, който подава захранване към котвената система. В 19 ч. от „Морска администрация” се поздравиха с успешна операция.
„Кайрос” е пристигнал на предвиденото място по-бързо от първоначално очакваното. В открито море се е движел с 2 морски мили в час, а след като се е появил и попътен вятър, е вдигнал до 6 морски мили.
Продължава операцията по изтеглянето на "Кайрос": Три влекача придвижват кораба до Бургас
Следва „Морска администрация” да определи разумен срок за компанията корабособственик, която да погаси финансовите си задължения. След това страната може да предяви и съдебни искове.
„Сега корабът ще бъде задържан с моя заповед, тъй като е в отговорния район на дирекцията, за която отговарям. Ще му бъдат извършени допълнителни проверки, а на корабособственика ще предявим разходите, след като ги калкулираме, тъй като още не са изчислени”, заяви капитан Живко Петров, директор на ИА „Морска администрация”-Бургас.
Репортер: Елена ТаневаРедактор: Ина Григорова
