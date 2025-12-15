Продължава операцията по изтеглянето на танкера „Кайрос“ от плитчините край Ахтопол до специална позиция до бургаското пристанище. В неделя до кораба беше доставен генератор и беше възстановено захранването на механизма на двете котви. Дотук се стигна, след като плавателният съд престоя 10 дни преди да получи захранване, за да активира системите си за вдигане на котва.

Тази сутрин при „Кайрос“ пристигнаха три влекача от Бургас, които започнаха тегленото на 276-метровия кораб в 9:45 ч. Той плава под гамбийски флаг, сочен е за част от сенчестия флот на Русия и е един от двата плавателни съда, ударени от украински дронове край бреговете на Турция.

Операцията на “Морска администрация” върви по план, професионална изпълнявана от ангажираните екипи от пристанищата на Варна и Бургас. Очаква се в открито море заради сигурността на провлачването на кораба да бъде разкачен кабела от катера с генератор, който към този момент е плътно до танкера.

“Кайрос” ще пристигне на предварително избраната точка край бургаския залив късно тази вечер. Той ще бъде закотвен на по-малко ветровито място.

Операцията по изтегляне на „Кайрос“ край Ахтопол: Успешно подадоха захранване към хидравличната система

Днес влекачите бяха позиционирани до “Кайрос”, като при първата светлина беше опънат 120-метровият кабел. Котвата беше вдясно на борда, а след изтеглянето ѝ влекачите стартираха провлачването до точката в Бургас. Тя не е в самото пристанище, защото корабът е твърде голям.

Операцията ще продължи цял ден, защото процедурата е бавна. От “Морска администрация” заявиха, че това е рутинна морска операция, извършвана многократно, но не и на този кораб.

Припомняме, че южната ни съседка изтегли машината в наши териториални води и я остави край бреговете на Ахтопол.

За жителите на Ахтопол и съседните крайморски селища операцията бе истинско удоволетворение. Митко Киров сподели, че от Черно море зависи поминъка на хората - туризъм и риболов, а корабът може да нанесе щети. А Красимир Сотиров каза, че се страхуват от екологична катастрофа.

Междувременно от „Морска администрация“ определят разумен срок към компанията корабособственик за погасяване на финансовите задължения. След това страната може да предяви и съдебни искове. Надеждите на „Морска администрация“ са времето да бъде благоприятно за успешен финал на операцията.

„Сега корабът ще бъде задържан с моя заповед, тъй като е в отговорния район на дирекцията, за която аз отговарям. Ще му бъдат извършени допълнителни проверки, а на корабособственика ще му предявим разходите. Разбира се, след като ги калкулираме, още не са изчислени”, заяви капитан Живко Петров, директор на ИА „Морска администрация”-Бургас.

►МОСВ следи качеството на морските води край Ахтопол заради изтеглянето на кораба „Кайрос“

Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) възложи пробовземане и последващо изследване на морските води в района на Ахтопол. Действията се предприемат във връзка със започналата от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ операция по изтегляне на плавателния съд „Кайрос“ към пристанище Бургас.

Изследванията се извършват по показатели нефтопродукти, полихлорирани бифенили, бензен, етилбензен, толуен, стирен и мазнини. Целта е да се проследи евентуални промени в състоянието на морските води по време на протичането на дейностите на море.

Експерти на БДЧР и Регионалната лаборатория - Бургас към ИАОС са на място от 06:30 ч. днес и ще останат в района до приключване на операцията по изтегляне на плавателния съд.

Извънредният мониторинг на морските води в района, който Басейнова дирекция направи след инцидента, не установи замърсявания от нефтопродукти и други опасни вещества - всички отчетени стойности бяха под границите на определяне на използваните методи за изпитване.

Министерството на околната среда и водите продължава да осъществява засилен контрол и наблюдение на състоянието на морските води в Черно море и ще информира своевременно обществеността при установяване на промени в показателите или при наличие на данни за замърсяване.

