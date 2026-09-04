В петък цената на дизеловото гориво в САЩ достигна нов рекорд, като за първи път в историята скочи до средна стойност от 5,85 долара за галон, тъй като продължаващата вече шест месеца война с Иран нарушава световните доставки на гориво.

Тъй като дизеловото гориво се използва в много мрежи за превоз и доставки, по-високите цени на дизела означават по-високи транспортни разходи за дълъг списък на стоки от ежедневна употреба. По-скъпото гориво увеличава разходите на фирмите във всички сектори, някои от които вече са прехвърлили разходите върху потребителите под формата на допълнителни такси за онлайн поръчки и пратки по пощата.

Повишенията биха могли да имат политически последици, като икономическите проблеми вероятно ще бъдат сред основните приоритети за много избиратели на междинните избори през ноември.

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Едно от най-непосредствените затруднения се наблюдава при хранителни стоки, особено при плодовете и зеленчуците, месото и другите бързоразвалящи се храни, които трябва често да се доставят и да се попълват запасите или дори да се събират с помощта на селскостопанска техника, задвижвана с дизелово гориво.

Все пак експертите предупреждават, че ценовите скокове могат да се засилят, колкото по-дълго дизелът остава скъп. Редица други продукти също се транспортират с дизелови камиони, влакове и кораби, включително дрехи, козметика, мебели и други.

Цената на обикновения бензин също се покачва, макар и не толкова бързо, колкото цената на дизела. Средната цена беше 4,15 долара за галон, в сравнение с 3,20 долара по същото време миналата година.

Какво стои зад най-новия скок в цените на дизела

Преди САЩ и Израел да започнат войната си срещу Иран в края на февруари, средната цена на галон дизел в САЩ беше около 3,76 долара. Цените бързо се покачиха, тъй като цената на суровия петрол (основната съставка на дизела, както и на бензина) скочи на фона на прекъсвания във веригата на доставки и съкращения на производството в Близкия изток, особено след като по-голямата част от танкерите бяха блокирани в Ормузкия проток.

Въпреки че цените отбелязаха известно понижение по-рано през лятото на фона на надеждите за мир, сега петролът отново поскъпва, тъй като конфликтът между САЩ и Иран отново се изостря. Цената на суровия петрол „Брент“ се търгуваше в петък на ниво над 95 долара за барел, което представлява ръст спрямо около 70 долара преди войната.

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Последният път, когато американските фирми и шофьори видяха изключително високи цени на горивата, беше през юни 2022 г., когато дизелът достигна средна цена от почти 5,82 долара за галон – месеци след началото на войната в Украйна и налагането на санкции срещу Русия, водещ производител на петрол, от страна на световните лидери.

Средната цена от 4,15 долара за галон обикновен безоловен бензин е по-висока от 2,98 долара преди войната в Иран, макар че все още е значително по-ниска от пиковата стойност от 2022 г. от близо 5,02 долара за галон в цялата страна.

Дизелът е по-скъп от бензина от десетилетия насам, а цената му се е повишавала с по-бързи темпове по време на последните енергийни кризи. Някои от причините за това са по-ограниченото предлагане, по-малката гъвкавост на търсенето и ролята на дизела в глобалната търговия като цяло. Отделните домакинства могат да намерят начини да карат по-малко, когато цените на горивото са високи, например, но има по-малко непосредствени заместители за мрежите, които разчитат на дизела за производството и транспортирането на стоки по целия свят.

Всички погледи са насочени към храните

Дизеловото гориво е неразделна част от всеки етап на веригата за доставки на храни. То захранва селскостопанската техника и риболовните кораби, както и влаковете, товарните кораби и камионите, които доставят храните до магазините за хранителни стоки.

Според Independent Grocers Alliance – обединение на 7500 супермаркета по целия свят – разходите за гориво съставляват приблизително 15% до 30% от общата стойност на храните. Поради това по-високите цени на дизела често водят до поскъпване на храните, въпреки че може да отнеме известно време, докато енергийните сътресения се отразят по веригата на доставки.

Продуктите, които трябва да се съхраняват в хладилник по време на транспортирането, често са първите, чиито цени се повишават, според Дейвид Ортега, професор по икономика и политика на храните в Мичиганския държавен университет.

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Той предупреди, че когато цените на хранителните продукти се повишават или понижават, може да има и други фактори, които оказват влияние. Например през юли цените на марулята бяха засегнати от по-високите транспортни разходи, но спадът в търсенето, причинен от епидемията от циклоспора, доведе до понижение на цените. Въпреки това потребителите биха могли да почувстват по-силно финансовото затруднение, колкото по-дълго цените на дизеловото гориво останат високи.

Още сътресения, свързани с горивото

Последиците се простират отвъд превоза на потребителски стоки. Някои автобуси и влакове от обществения транспорт също се задвижват с дизел, а дизеловите генератори често се използват за резервно или аварийно електрозахранване, а в някои отдалечени части на света дори като основни източници на електроенергия.

Експертите предупреждават, че последствията могат да продължат да се задълбочават, особено в страните от Африка и Азия, които разчитат в по-голяма степен на вноса от Близкия изток и вече са най-силно засегнати от енергийните сътресения в хода на войната.

Нийл Аткинсън, енергиен анализатор и старши научен сътрудник в Националния център за енергийна аналитика, заяви, че рафинираните нефтопродукти като дизеловото гориво поскъпват, тъй като запасите се изчерпват.

Редактор: Цвета Лазаркова