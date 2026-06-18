В обедните часове в четвъртък е получен сигнал за бомба в сградата на Районния съд във Варна. Наложена е незабавна евакуация на институцията, а районът около нея бе отцепен от полицията.

След щателна проверка на униформените не е установено взривно вещество. Подателят на фалшивия сигнал вече е установен и ще понесе съответното наказание по закон.