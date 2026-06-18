Снимка/Видео: Емил Дамянов, NOVA
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След щателна проверка на полицията не е открито взривно вещество
В обедните часове в четвъртък е получен сигнал за бомба в сградата на Районния съд във Варна. Наложена е незабавна евакуация на институцията, а районът около нея бе отцепен от полицията.
След щателна проверка на униформените не е установено взривно вещество. Подателят на фалшивия сигнал вече е установен и ще понесе съответното наказание по закон.
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