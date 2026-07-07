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Община Дупница обяви тридневен траур след трагедията с четири жертви в река Струма
Баба, дядо и две от внучетата им загинаха в петък вечер, след като били на пикник близо до водоема
Вторник е третият ден на траур в Дупница. 4 души загубиха живота си, давейки се във водите на Струма.
Баба, дядо и две от внучетата им загинаха в петък вечер, след като били на пикник близо до водоема. Дупнишката община обяви тридневен траур заради трагедията.
След трагедията край Струма: Как трябва да бъдат обезопасени местата за плажуване край реката
На дневен ред стои въпросът възможно ли е обезопасяване на района.Редактор: Ивета Костадинова
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