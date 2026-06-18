Общините са гръбнакът на държавността и основният фактор за силни региони, каза премиерът Румен Радев на откриването на Националната среща на местната и централната изпълнителна власт, която се провежда в Националния дворец на културата. Форумът, в който участват над 200 кметове на общини от цялата страна, е част от юбилейните инициативи по повод отбелязването на 30 години от създаването на Националното сдружение на общините. Това е първата официална среща на местната и новата изпълнителна власт.

"Мога да кажа, че бъдещето на България зависи в изключително голяма степен от това как ще работят централната власт и заедно с местната власт. И аз мисля, че програмата за развитие на България, която имаме за периода 2026–2030 година, е всъщност наша обща програма и ние в правителството се водим от много ясен принцип и най-вече убеждение, че няма как да имаме силна и модерна държава, ако имаме слаби региони", изтъкна премиерът.

Правителството подготвя национална стратегия за ускорено развитие на пътната инфраструктура, включително завършването на ключови проекти като магистралите „Хемус“, „Струма“ и „Черно море“, както и направленията Видин – Ботевград и Русе – Велико Търново. Особено важно е развитието на връзките по оста север–юг. Това заяви още министър-председателят Румен Радев по време на Националната среща на местната и централната изпълнителна власт, която се провежда в Националния дворец на културата в София. Премиерът подчерта, че преодоляването на регионалните и демографските дисбаланси в България има пряка връзка с подобряването на транспортната свързаност. „Практиката показва, че там, където има магистрали и развити транспортни коридори, се наблюдават икономически растеж, инвестиционна активност и по-добри условия за задържане на младите хора“, каза Радев.

Снимка: Пресцентър на Министерския съвет

Министър-председателят изтъкна, че е необходимо да се разчита на публично-частно партньорство, чрез концесионни модели подобно на други държави, които могат да ускорят изграждането и последващото поддържане на пътната инфраструктура, тъй като държавата не разполага с достатъчен финансов ресурс. По думите му, през следващите години основен приоритет ще бъдат планирането, проектирането и отчуждителните процедури, като това ще създаде условия за привличане на инвеститори и за по-бърза реализация на стратегически транспортни артерии.

Министерството на финансите в момента извършва подробни анализи и разчети на Приложение 3 към държавния бюджет, като все още не може да бъде поет ангажимент за обхвата и начина на неговото изпълнение, каза още премиерът. Анализите на по-ранен етап показват необходимостта от по-добра координация, прозрачност и финансова обезпеченост на проектите още на етап планиране, за да не се стига до започнати дейности без осигурено финансиране. Радев акцентира върху необходимостта общините да започнат по-активно да работят върху проекти, които да се финансират с европейски средства, а не чрез национални такива. „Значително по-лесно е било да се разчита на средства от националния бюджет, където контролът е по-ограничен и често липсва достатъчно проектна готовност. Усвояването на европейски средства е по-сложен процес, тъй като изисква ясно разработени проекти, спазване на конкретни стандарти и стриктен контрол върху изпълнението. Въпреки това именно европейското финансиране представлява най-сериозният ресурс за развитие в момента“, посочи той.

Снимка: Пресцентър на Министерския съвет

Пред кметовете на общините в страната министър-председателят открои още важни теми, по които централната и местната власт могат да си партнират, така че да се осигури благосъстоянието и сигурността на българските граждани. Той открои като стратегически важни въпросите за данъчните оценки на жилищата, които следва да се преосмислят след прецизна законодателна инициатива, без това да натоварва гражданите, борбата с климатичните промени и осигуряването на буфери за преодоляване на последствията от тях, професионалното и висшето образование, борбата с употребата на наркотиците сред подрастващите. „Това можем да го постигнем, чрез преодоляване на всички икономически, географски, регионални, демографски дисбаланси. Можем да го постигнем, ако изведем на нови принципи нашите отношения и сътрудничество“, категоричен беше Румен Радев.

Участниците в Националната среща обсъждат приоритетните задачи на местната власт и политики на правителството за мандат 2026 – 2030 с фокус върху законовите решения за постепенна финансова децентрализация и ефективно управление на инвестициите със средства от ЕС. В дискусионните панели с кметове от цялата страна взе участие и заместник министър-председателят Атанас Пеканов.

Редактор: Станимира Шикова