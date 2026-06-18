От 1 юли влизат нови, по-високи цени на тока и парното. Предложеното средно увеличение за електроенергията е почти 3%, а за топлинната енергия – около 5 на сто. От КЕВР обосноваха поскъпването на парното с по-високата цена на природния газ, а на тока – с инфлацията.

Председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев каза за NOVA NEWS, че стойностите на инфлацията и на процентното увеличение са съизмерими. По думите му заложената цена на природния газ е прогнозна за следващия регулаторен период, който ще продължи до 30 юни следващата година, така че предложеното средно увеличение е адекватно.

Георгиев посочи, че дисбалансът между исканите проценти увеличения от топлофикационните дружества и реално залаганите от КЕВР се дължи на работата на Комисията за три месеца след подаването на заявленията от топлофикациите.

Шефът на КЕВР обясни на какво се дължи очакваното поскъпване на тока

„Те не гонят някаква цена, а просто въвеждат своите разходи, които смятат за присъщи за дейността – прогнозни ремонти, всичко, което трябва да се свърши през този период, за да могат да работят топлофикациите и да произвеждат своите продукти – топлинна и електрическа енергия. Оттам нататък КЕВР преценява кои от тези разходи са присъщи, кои не трябва да са толкова високи, а по-ниски. В крайна сметка резултатът е това, което виждаме в момента като повишение на цената с около 5%”, обясни Георгиев.

По думите му в страната има 11 работещи топлофикации, но няма две еднакви – нито като обем, нито като абонати, нито като съоръжения. Съвкупността от тези фактори дава различни разходи и съответно затова е различна цената и е различно увеличението при всяка от тях, подчерта Георгиев.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова