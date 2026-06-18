Министърът на земеделието Пламен Абровскиe е на проверка на граничния пункт „Капитан Андреево". Инспектира се контролът при вноса на храни и стоки в ЕС от трети страни.

От началото на годината на „Капитан Андреево” с направени над 11 000 проби за пестициди. По повод обвиненията на предишното ръководство на Агенцията по храните, че пробите могат да бъдат манипулирани, министър Абровски категорично отрече твърденията. Той допълни, че всички компютри са подменени, но предстои старите да бъдат допълнително изследвани в ГДБОП.

Пламен Абровски обяви, че сигналите за натиск върху земеделски производители са насочени към КЗК

По повод проблемите с млякото, които са основата тема през последните дни в хранителния бранш, министърът каза, че освен вносното мляко, предстои да бъде направен пълен контрол на българското производство.

„От вчера въведохме 100 - процентово докладване на млекопреработвателите на ежедневна база - какво влиза при тях и откъде”, посочи Абровски.