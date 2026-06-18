България е усвоила едва 53% от средствата по Плана за възстановяване и устойчивост, при средно около 75% за държавите в Европейския съюз. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов по време на Националната среща на местната и централната изпълнителна власт в София, организирана от Националното сдружение на общините.

По думите му страната е изправена пред изключително кратки срокове за изпълнение на проектите по Плана, като основната цел на правителството е до 31 август да бъдат наваксани натрупаните изоставания. Пеканов подчерта, че срокът е заложен в европейски регламент и след тази дата разходите няма да могат да бъдат отчитани пред Европейската комисия.

Под 50% от общата сума по ПВУ са усвоени по проекти към Здравното министерство

„България е получила 53% от средствата по Плана за възстановяване и устойчивост. Средно в Европа са усвоени около 75%, а най-добре представящите се държави вече са достигнали 80-85%“, посочи вицепремиерът. Той изрази увереност, че с необходимата мобилизация страната може да се нареди сред държавите, които успешно са реализирали реформите и инвестициите по механизма.

Пеканов коментира и бъдещия бюджет на Европейския съюз, като подчерта, че България трябва категорично да защитава кохезионната политика и да се противопостави на евентуално намаляване на средствата за нея. Според него тя не представлява помощ от по-богатите към по-бедните държави, а е инвестиция в развитието на единния европейски пазар. Тя създава необходимата инфраструктура и условия за бизнес, които позволяват на европейските компании да развиват дейността си във всички държави членки, включително в по-слабо развитите икономики.

Пеканов: ЕК е отправила към България препоръки за антикорупционни мерки, част от тях са в ПВУ

„Кохезионната политика е дългосрочна европейска политика и не бива да търпи сериозни съкращения в следващия бюджет на ЕС“, подчерта Атанас Пеканов

Редактор: Цветина Петкова