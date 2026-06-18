Замразяването на депутатските заплати не е измамно, това са неща, заложени в правилника за дейността на Народното събрание. Няма нищо, което да е под баланс. Единственият ангажимент към момента, който бяхме поели, е за фиксиране на тази заплата. Това каза в „Твоят ден” по NOVA NEWS депутатът от „Прогресивна България” Стефан Белчев по отношение на решението на народните представители да замразят заплатите си.

„Другото нещо, за което сме се ангажирали и в момента се случва, е да направим така, че заплатите на всички останали висши длъжности да са съобразени точно с тази заплата. Най-вече ще се стремим да няма такива заплати, които да надвишават в пъти заплатата на президента на републиката”, категоричен бе той.

Правната комисия прие замразяването на депутатските заплати

Депутатът защити планирания държавен дълг, като обясни, че посочената сума представлява максимален таван, а не задължително реално изтеглен ресурс. „3,8 млрд. евро е таванът на дълга. Ние никога не сме поели ангажимент, че изобщо ще бъде акумулиран като цяло. Смятам, че това е един бюджетен кислород за момента до август, когато наистина август месец ще е може би най-тежкият за годината, за да можем по някакъв начин да имаме един буфер, с който да си помогнем за разплащания на социални разходи и на заплати на държавни служители”, посочи Белчев.

Той изрази надежда, че с новия бюджет и с реформи „нещата ще бъдат в съвсем нови рамки”.

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Редактор: Ивета Костадинова