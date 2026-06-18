Нова метеорологична станция ще известява за риск от природни бедствия по морето. Целта е максимално ранна прогноза, която да помогне на хората за бърза евакуация. Акцията е съвместна - между туристическия бранш и учените от Геолого-географския факултет към Софийския университет.

Климатологът Симеон Матев е в основата на тази първа по рода си станция по нашето Черноморие. В ефира на „Здравей, България” той обясни, че данните от станцията ще се използват както за подобряване на метеорологичните прогнози, така и за по-ефективно управление на рисковете при екстремни явления. По думите му съоръжението ще помогне за навременни решения, които могат да ограничат щетите и дори да спасят човешки животи.

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„Инсталирането на такава станция помага в много аспекти, най-важно в метеорологичен. Данните от нея отиват в сървъра на Национална агенция за океански и атмосферни изследвания на САЩ, където се изготвят прогнозите за целия свят и тези данни ще бъдат използвани за направата на по-точни прогнози. От друга страна, данните от тази станция ще помогнат и на колегите в Албена да взимат по-правилни решения. Това е особено ценно и важно, когато имаме екстремни явления”, посочи климатологът.

„За съжаление, екстремните явления не могат да се прогнозират много по-рано, но, наблюдавайки данните оттук, те могат да реагират навременно и по този начин да спасят човешки животи. Друга важна характеристика на тази станция е, че ще помогне на района в бъдеще да продължи да се развива по устойчив начин“, каза още той.

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